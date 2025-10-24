Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Club Brugge en zijn supporters weten nog niet zeker waar de verplaatsing naar Kairat Almaty begin januari zal plaatsvinden. De Kazachse club overweegt namelijk om de wedstrijd op een andere locatie te laten doorgaan. Reden: de bittere kou en de gebrekkige infrastructuur van het stadion in Almaty.

De voorzitter van Kairat, Kairat Boranbajev, gaf toe dat het Almaty Ortalyk Stadium niet voldoet aan de vereisten voor Champions League-voetbal. Spaanse journalisten spraken eerder over “chaos” in en rond het stadion bij de thuiswedstrijd tegen Real Madrid. Ook de faciliteiten voor spelers en media zouden ondermaats zijn.

Daarnaast speelt het extreme weer een rol. In januari kan het in Almaty tot min tien graden vriezen. Omdat het Kazachse seizoen normaal enkel tussen maart en november loopt, wordt in hartje winter nauwelijks gevoetbald. Daarom onderzoekt de club uitwijkmogelijkheden, al valt de definitieve beslissing pas na de match tegen Inter begin november, schrijft HLN.

De UEFA moet toestemming geven voor een verhuis van de match

Een alternatief is de moderne Astana Arena in de hoofdstad, waar ook de Rode Duivels binnenkort spelen. Qua accommodatie zou dat een oplossing zijn, al is het er in januari vaak nog kouder dan in Almaty. Een nog westelijkere locatie zou dus beter zijn, maar daarvoor is goedkeuring van de UEFA vereist.

Voor Club Brugge en zijn fans zou een verhuis naar Astana of een andere stad minder logistieke kopzorgen opleveren. De trip naar Almaty is een onderneming van 6.500 kilometer met een vlucht van zeven tot tien uur. Blauw-zwart plant om op 18 januari te vertrekken en meteen na de wedstrijd van 20 januari terug te keren.

De verplaatsing valt bovendien midden in een druk schema, met competitie-, beker- en Europese wedstrijden kort op elkaar. Mocht Kairat uiteindelijk verhuizen, zou dat dus niet ongunstig zijn voor Club Brugge, al blijft het voorlopig afwachten wat de UEFA beslist.