"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

Over acht maanden bevinden de Rode Duivels zich hoogstwaarschijnlijk aan de andere kant van de Atlantische Oceaan voor het Wereldkampioenschap. De samenstelling van de selectie houdt nu al vermoedelijk Rudi Garcia en zijn staf bezig.

Na 2014, 2018 en 2022 staan de laatste vertegenwoordigers van de gouden generatie op het punt om een vierde opeenvolgende WK te spelen. Thibaut Courtois, Thomas Meunier, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku vormen, indien beschikbaar, de ruggengraat van het team, samen met andere vaste waarden zoals Youri Tielemans en Jérémy Doku.

Rond deze kern heeft Rudi Garcia bij zijn aantreden een breed scala aan profielen opgeroepen. Dat biedt hem de mogelijkheid om beter zicht te krijgen op de beschikbare krachten. Wie slaagt erin om zich in de kijker te spelen met het oog op het komende WK? Die vraag zal steeds nadrukkelijker gesteld worden.

Volgens Philippe Albert moet Garcia kiezen voor continuïteit. Hij stelt: “Ik hoop dat we niet te veel gaan veranderen. Ik ben het beu dat men, voor de toernooien, begint te improviseren door een speler te selecteren die twee goede wedstrijden speelt, zoals dat vroeger gebeurde.”

Een groep in opbouw

Op RTBF benadrukt de analist dat de bondscoach best geen verrassingen op het laatste moment uit zijn hoed tovert. Hij vertelt: “Ik wil dat de groep blijft en samenleeft. Let op, er kan nog veel gebeuren tegen het WK.”

De eerste tests van Garcia hebben geleid tot de doorbraak van Nicolas Raskin op het middenveld. Frédéric Waseige vervolgt: “Wat ik goed vind aan hem, is dat hij zijn verdediging beschermt. We hebben iemand nodig vóór de verdediging, zoals Axel Witsel. Hij brengt een evenwicht dat de anderen niet hebben.”