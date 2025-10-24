Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Aanvaller Kays Ruiz van Francs Borains is door de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) veroordeeld tot een schorsing van zeven wedstrijden. De sanctie volgt op een incident tijdens het duel tegen RSCA Futures.

Disciplinaire Raad oordeelt over incident met Ruiz

Tijdens de thuiswedstrijd tegen RSCA Futures, die eindigde op 3-3, raakte Ruiz betrokken bij een opstootje tussen beide banken. De speler stapte op een tegenstander af en diende hem een kopstoot toe toen die probeerde tussenbeide te komen. Het was de tweede keer in korte tijd dat Ruiz betrokken raakte bij een dergelijk incident.

De DRP bevestigde donderdag dat de spits schuldig werd bevonden aan het uitdelen van de kopstoot. “De Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal (DRP) van de Belgische voetbalbond (KBVB) heeft donderdag zeven speeldagen schorsing opgelegd aan Francs Borains-aanvaller Kays Ruiz”, klinkt het. De Raad baseerde zich op videobeelden en verklaringen van officials.

De verdediging voerde aan dat het niet met zekerheid kon worden vastgesteld wie het slachtoffer was van de kopstoot. Joël Kana, die door de vierde official werd aangeduid als betrokkene, bleek foutief geïdentificeerd. De advocaat van Ruiz stelde bovendien dat zijn cliënt geen kopstoot had uitgedeeld, maar dat werd niet aanvaard. Uit een sms zou blijken dat Ruiz kort voordien zelf een slag had gekregen.

Ruiz krijgt vier plus drie speeldagen schorsing

Het Disciplinair Comité had eerder zes speeldagen voorgesteld, maar de DRP kwam tot een bijstelling. Voor het incident tegen RSCA Futures worden vier speeldagen opgelegd. Daarnaast wordt een eerdere sanctie uit het vorige seizoen, drie speeldagen met uitstel na een kopstoot tegen SK Beveren, nu effectief gemaakt.

De totale straf komt daarmee op zeven speeldagen schorsing. Ruiz moet bovendien een geldboete van 2.000 euro betalen. De club heeft nog niet gereageerd op de uitspraak. Verdere stappen, zoals een eventueel beroep, zijn op dit moment niet aangekondigd.

De speler, die eerder actief was in de jeugdopleidingen van PSG en Barcelona, zal pas na de winterstop opnieuw inzetbaar zijn. Francs Borains zal de komende weken dus zonder zijn aanvaller moeten aantreden.