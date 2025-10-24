La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Kevin De Bruyne (34) werd deze zomer met veel bombarie naar Napoli gehaald. KDB is een vaste waarde onder Antonio Conte, maar krijgt al kritiek te verduren. La Gazzetta dello Sport stelt zich vragen bij zijn toegevoegde waarde en noemt hem niet meteen een absolute topaanwinst.

“In de juiste context zal De Bruyne altijd een aanwinst zijn. Hij worstelt er echter momenteel mee om de leiding over het team te nemen", schrijft journalist Vincenzo D’Angelo in zijn analyse voor Gazzetta dello Sport.

Napoli verkeert momenteel in een lastige fase. Het team verloor afgelopen weekend met 1-0 van Torino en ging dinsdag hard onderuit in de Champions League tegen PSV: 6-2. “De prestaties op het veld zijn tot nu toe verbijsterend", stelt D’Angelo. In het miljardenbal staan de Italianen op slechts drie punten, terwijl ze in de Serie A derde staan, één punt achter koploper AC Milan.

Het gebrek aan organisatie valt daarbij op. D’Angelo merkt op: “Het is waar dat we pas eind oktober zijn, maar Napoli in het Conte-tijdperk heeft nooit zulke barsten laten zien.” Het team hanteert dit seizoen een aanvallendere speelstijl, maar de resultaten blijven uit. “Bij City was Kevin gewend aan een zeer aanvallende speelstijl, waarbij hij het tempo en de snelheid van het spel beheerste. In Napels is de situatie uiteraard anders.”

In Italië komt tactiek op de eerste plaats

De tactische verandering van 4-3-3 naar 4-1-4-1 lijkt voorlopig niet te werken. “Hij zet zich op de helft van de tegenstander, domineert het balbezit en wacht op de juiste opening", legt D’Angelo uit. “Maar hier komt tactiek op de eerste plaats, en dat maakt het voor hem moeilijker om het spel te sturen.”

Bovendien verschuift de rol van De Bruyne door de komst van Scott McTominay, die nu meer op de flank speelt. “De sterke punten van Kevin komen minder tot hun recht", stelt D’Angelo. “Zelfs een kampioen als De Bruyne kan in deze maalstroom van negativiteit worden meegezogen als het niet lukt.”

Toch ziet D’Angelo nog mogelijkheden: “Misschien wordt er een nieuwe oplossing overwogen, met Kevin als spits of een terugkeer naar drie op het middenveld. Het opgeven van De Bruyne zou echter riskant zijn.” 

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Inter Milaan
België
Kevin De Bruyne

Meer nieuws

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen

16:46
2
Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

Ivan Leko verklaart woedende uitspraken van vorige week over KAA Gent-spelers: "Heb ik te veel vertrouwen?"

16:30
OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

16:19
Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

Stef Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment tegen Club Brugge: "Probeer me af te sluiten"

15:50
1
OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld

15:00
1
WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

WK-doelman gratis naar België deze winter? Buitenlandse kapers op de kust

14:40
Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

Grote polemiek rond Arthur Vermeeren bij Marseille: coach onder vuur

14:20
LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

LIVE: Eén wijziging verwacht bij Anderlecht, sleutelspeler is fit

13:53
Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast"

14:00
1
OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

OFFICIEEL: Union SG haalt belangrijke pion bij Club Brugge weg

13:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

Transfernieuws en Transfergeruchten 24/10: Leysen - Van Den Bosch

12:00
Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

Sven Vandenbroeck in dubio over KVM- en Anderlecht-legende: "Het beste en slechtste wat me is overkomen"

13:00
Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

Saudi-Arabië wil beter doen dan Qatar: stevige voorbereidingen voor het WK 2034, met dank aan FC Barcelona

12:40
'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

'Als Zeno Van den Bosch niet lukt: Italiaanse club richt zijn pijlen nu op speler van Union SG'

12:00
Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

12:20
"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

"Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia

07:00
2
Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

Analist twijfelt niet meer: "Volgens mij beklaagt hij zijn keuze voor Gent"

11:40
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

11:20
Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

Chaos en vrieskou kunnen roet in het eten smijten van Club Brugge-fans, blauw-zwart wel blij

10:50
Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

Laatste eerbetoon aan Roger Lukaku: begraven in Kinshasa, zonder zijn zonen

10:30
Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht

10:00
13
Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest Reactie

Aderlating voor Racing Genk? Fink komt met update over Heynen die geblesseerd naar de kant moest

09:15
Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

Felice Mazzu op weg naar terugkeer in Jupiler Pro League

09:30
5
11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

11 op 33: voorzitter van Cercle Brugge komt met opvallende analyse van zijn trainer

09:00
1
"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

"We zullen die uitwedstrijd boycotten": Fans van KRC Genk komen met sterk signaal

08:40
18
Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

Kays Ruiz kent zijn 'bijgestelde' schorsing na kopstoot na duel met RSCA Futures

08:20
"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

"De Mil is ideale profiel voor Racing Genk", maar net als bij Union SG zal die job voor iemand anders zijn

08:00
8
📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

📷 Goed nieuws? SK Beveren komt met update over Guillaume De Schryver

07:40
'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

'Engelse topclubs dwarsbomen transfer voor nieuwe winger van KAA Gent'

07:20
Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

Conte reageert met wel heel klare taal op uitlatingen van Noa Lang na blamage tegen PSV

20:20
📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

📷 'Buitenlandse club heeft een droom en wil speler van Union SG wegplukken'

06:30
David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

David Hubert nu al met frustraties: Union SG moet duidelijk iets veranderen

05:30
Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

Analist zeer duidelijk: "Toont aan dat Mogi Bayat nog steeds zwaar weegt op het Belgisch voetbal"

23:30
Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" De derde helft

Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken"

23:00
13
Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis Reactie

Helemaal tevreden is hij niet: Daan Heymans hinkt op twee gedachten na gelijkspel tegen Real Betis

22:40
1
Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

Jeugdproduct Gent is na periode bij Kortrijk terug met duidelijk doel

22:50

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 8
AC Milan AC Milan 20:45 Pisa Pisa
Udinese Udinese 25/10 Lecce Lecce
Parma Parma 25/10 Como Como
Napoli Napoli 25/10 Inter Milaan Inter Milaan
Cremonese Cremonese 25/10 Atalanta Atalanta
Torino Torino 26/10 Genoa Genoa
Hellas Verona Hellas Verona 26/10 Cagliari Cagliari
Sassuolo Sassuolo 26/10 AS Roma AS Roma
Fiorentina Fiorentina 26/10 Bologna Bologna
Lazio Lazio 26/10 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

1872 1872 over La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem" 1872 1872 over Benito Raman krijgt verschrikkelijk nieuws, ook slecht blessurenieuws voor KV Mechelen Andreas2962 Andreas2962 over Foket, Rits, Flips en Ashimeru: daarom trekken ze niet naar de rechtbank tegen Anderlecht Standard 2.0 Standard 2.0 over KAA Gent - Standard: - Andreas2962 Andreas2962 over Vanaf nu is het mevrouw Nzeyimana: "Toen ik Aster ontmoette ging het direct over trouwen en kindjes maken" FC BRUGES FC BRUGES over Besnik Hasi keek naar Bayern-Club Brugge: "Ik ben niet verrast" TatstOn TatstOn over "Ik ben het beu dat men begint te improviseren voor grote toernooien": duidelijke waarschuwing aan Rudi Garcia Impala Impala over Wils onder druk bij Antwerp en op zoek naar kantelmoment: "Club Brugge thuis, dan kunnen we iets meer" 1872 1872 over OFFICIEEL: Genk haalt zijn slag thuis: match wordt uitgesteld Dostojewski Dostojewski over Waarom de komende tien dagen cruciaal kunnen zijn voor het seizoen van SK Beveren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved