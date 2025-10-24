La Gazzetta dello Sport maakt Kevin De Bruyne met de grond gelijk: "Hij is een probleem"

Kevin De Bruyne (34) werd deze zomer met veel bombarie naar Napoli gehaald. KDB is een vaste waarde onder Antonio Conte, maar krijgt al kritiek te verduren. La Gazzetta dello Sport stelt zich vragen bij zijn toegevoegde waarde en noemt hem niet meteen een absolute topaanwinst.

“In de juiste context zal De Bruyne altijd een aanwinst zijn. Hij worstelt er echter momenteel mee om de leiding over het team te nemen", schrijft journalist Vincenzo D’Angelo in zijn analyse voor Gazzetta dello Sport.

Napoli verkeert momenteel in een lastige fase. Het team verloor afgelopen weekend met 1-0 van Torino en ging dinsdag hard onderuit in de Champions League tegen PSV: 6-2. “De prestaties op het veld zijn tot nu toe verbijsterend", stelt D’Angelo. In het miljardenbal staan de Italianen op slechts drie punten, terwijl ze in de Serie A derde staan, één punt achter koploper AC Milan.

Het gebrek aan organisatie valt daarbij op. D’Angelo merkt op: “Het is waar dat we pas eind oktober zijn, maar Napoli in het Conte-tijdperk heeft nooit zulke barsten laten zien.” Het team hanteert dit seizoen een aanvallendere speelstijl, maar de resultaten blijven uit. “Bij City was Kevin gewend aan een zeer aanvallende speelstijl, waarbij hij het tempo en de snelheid van het spel beheerste. In Napels is de situatie uiteraard anders.”

In Italië komt tactiek op de eerste plaats

De tactische verandering van 4-3-3 naar 4-1-4-1 lijkt voorlopig niet te werken. “Hij zet zich op de helft van de tegenstander, domineert het balbezit en wacht op de juiste opening", legt D’Angelo uit. “Maar hier komt tactiek op de eerste plaats, en dat maakt het voor hem moeilijker om het spel te sturen.”

Bovendien verschuift de rol van De Bruyne door de komst van Scott McTominay, die nu meer op de flank speelt. “De sterke punten van Kevin komen minder tot hun recht", stelt D’Angelo. “Zelfs een kampioen als De Bruyne kan in deze maalstroom van negativiteit worden meegezogen als het niet lukt.”

Toch ziet D’Angelo nog mogelijkheden: “Misschien wordt er een nieuwe oplossing overwogen, met Kevin als spits of een terugkeer naar drie op het middenveld. Het opgeven van De Bruyne zou echter riskant zijn.”