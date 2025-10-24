Meer dan 60 oud-spelers en ex-coaches van de partij: dit is het programma voor 125 jaar KAA Gent

KAA Gent viert op zaterdag 25 oktober zijn 125-jarig bestaan met een uitgebreid programma rond de competitiewedstrijd tegen Standard. Meer dan zestig oud-spelers en ex-coaches zijn van de partij in de Ghelamco Arena.

Legends Night en retroshirts als blikvangers

De festiviteiten starten al ruim voor de aftrap. Vanaf 18u30 opent het stadion de deuren, met een tijdelijke drankactie en een optocht vanaf café Smilies. Supporters worden opgeroepen om in blauw-witte clubkleuren te verschijnen. Tijdens de rust worden de best geklede Buffalo’s getoond op de schermen, zo meldt de club in een officieel persbericht aan onze redactie.

Een van de hoogtepunten is de presentatie van tientallen oud-spelers. “We presenteren hen vanaf 20u aan het publiek, mis het niet en zit tijdig op je plaats”, klinkt het vanuit de club. Twee Buffalo-legendes geven het officiële startsignaal van de wedstrijd, al blijft hun identiteit voorlopig geheim.

De huidige spelers van KAA Gent betreden het veld in retroshirts, gebaseerd op het originele tenue van 125 jaar geleden. Deze truitjes worden na afloop aangeboden via MatchWornShirt. Na het eindsignaal volgt een ereronde van zowel de actieve kern als de aanwezige oud-spelers.

Handtekeningen, muziek en sfeeracties

Voor en na de wedstrijd zijn er signeersessies voorzien. Van 18u30 tot 19u15 en van 23u tot 23u45 kunnen fans terecht in de Fanshop en Cornershop op de promenade van Tribune 3. Namen als Alin Stoica, Nana Asare, Sven Kums en Christophe Lepoint tekenen present voor de pre-matchsessie. Na afloop zijn onder meer Moses Simon, Gunther Schepens en Brecht Dejaegere beschikbaar voor handtekeningen en foto’s.





De club voorziet ook een drievoudige tifo in Tribune 2, 3 en 4. “In Tribune 2, 3 en 4 zal het blauw-wit voor de aftrap van de banken knallen”, stelt de organisatie. Een DJ zorgt vanaf 18u30 voor muziek langs het veld en bouwt na de wedstrijd een afterparty op de promenade van Tribune 2.