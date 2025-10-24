OFFICIEEL: Anderlecht haalt oudgediende terug van bij Ajax: hij krijgt héél belangrijke rol in jeugdwerking

Afrim Salievski wordt de nieuwe Academy Talent Director van RSC Anderlecht. De 45-jarige Brusselaar met Albanese roots keert na vijf jaar bij Ajax terug naar Neerpede, waar hij eerder al van 2012 tot 2020 actief was als jeugdscout.

Bij Ajax was Salievski de voorbije jaren Coördinator Jeugdscouting en verantwoordelijk voor de rekrutering van jonge talenten. Onder zijn toezicht haalden de Amsterdammers verschillende Belgische beloften binnen, zoals Mika Godts, Jorthy Mokio, Stanis Idumbo, Henrion Martin, Ethan Butera en Rayane Bounida.

In zijn nieuwe functie bij Anderlecht krijgt hij de leiding over het scoutingteam in zowel de bovenbouw als de onderbouw. Hij wordt verantwoordelijk voor de rekrutering en het behoud van talent, en volgt Peter Verbeke op, die de club na vijf seizoenen verlaat.

Salievski moet talent ontdekken en naar Anderlecht halen

Volgens Chief Sports Tim Borguet staat Neerpede meer dan ooit centraal in de sportieve strategie van Anderlecht. Hij noemt de komst van Salievski een belangrijke stap in het versterken van de jeugdopleiding. Borguet benadrukt dat Salievski beschikt over een diepgaande kennis van het Belgische jeugdvoetbal en perfect begrijpt waar Anderlecht voor staat. “Het is een expert in zijn discipline: het identificeren van talent op maat van onze voetbalidentiteit", aldus Borguet.

Salievski zelf kijkt uit naar zijn terugkeer. Hij noemt Anderlecht “de grootste club van België” en prijst de rijke traditie in talentontwikkeling. “Samen met het team willen we een omgeving creëren waar jonge spelers zich thuis voelen, zich kunnen ontwikkelen en kunnen bijdragen aan het succes van de club", zegt hij.

Met de terugkeer van Salievski haalt Anderlecht niet enkel een ervaren jeugdscout binnen, maar ook iemand die de filosofie van Neerpede door en door kent. Zijn komst moet de jeugdwerking van paars-wit verder versterken en de doorstroming naar het eerste elftal opnieuw stimuleren.

