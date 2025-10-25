🎥 Slechts een kwestie van tijd: Felice Mazzu duikt op in de tribunes en trekt alle aandacht bij OH Leuven

OH Leuven speelde zaterdagavond 1-1 gelijk tegen KV Mechelen. Felice Mazzu was aanwezig en lijkt snel zijn contract te gaan tekenen.

De voorbije dagen ging het snel bij OH Leuven. Terwijl het team vermoedelijk zijn laatste wedstrijd speelt onder interim-coach Hans Somers, is er één naam die overal valt in Den Dreef.

En dat is die van Felice Mazzu, die op het punt zou staan de ploeg over te nemen. De voormalige trainer van onder meer Charleroi en Anderlecht lijkt de voorkeur te krijgen op Timmy Simons. Daardoor zou hij de enige overgebleven kandidaat zijn.

OHL doet er niet langer geheimzinnig over: Mazzu werd gespot in Mechelen, waar hij de wedstrijd van OHL tegen KV Mechelen bijwoonde, samen met CEO Frederic Van Den Steen. Zij zagen de match op 1-1 eindigen.

👀 | Komt Felice Mazzù al eens kijken naar zijn (potentieel) nieuwe ploeg? ✍️💭 #KVMOHL



— DAZN België (@DAZN_BENL) October 25, 2025

Mazzu zal werk hebben

De officiële aanstelling van Felice Mazzu lijkt nu nog slechts een kwestie van tijd. De bedoeling van het bestuur is om alles kort na de wedstrijd van vanavond officieel te maken, dus dat zal niet lang meer duren.

In Leuven wacht Mazzu alvast een stevige uitdaging: de ploeg staat voorlaatste in de stand, won dit seizoen slechts twee wedstrijden en pakte in de laatste vijf matchen amper één punt. Net als vorig jaar bij Sint-Truiden, komt Mazzu dus terecht in een reddingsmissie.