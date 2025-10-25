Bondsparket eist straf voor Standard: dit riskeren Rouches na bekerincident

Het Bondsparket heeft een straf geëist voor Standard na de incidenten tijdens de wedstrijd tegen Antwerp. De club zou een boete van 5.000 euro moeten betalen voor het gebruik van pyrotechnisch materiaal en het gooien van bekers door supporters.

Daarnaast wordt één wedstrijd achter gesloten deuren met uitstel gevorderd vanwege de stopzetting van de partij. Standard werd eerder al door de Pro League beboet met 50.000 euro naar aanleiding van hetzelfde incident.

Het Bondsparket legt de nadruk op de verantwoordelijkheid van de club voor het gedrag van de supporters. De bewuste wedstrijd tegen Antwerp werd enkele minuten voor tijd stilgelegd bij een 1-0-voorsprong voor Standard. Scheidsrechter Lothar D’Hondt besloot de match te stoppen nadat meerdere bekers richting hem werden gegooid door Luikse supporters.

Wedstrijd achter gesloten deuren... met uitstel

Standard werd gisteren officieel op de hoogte gebracht van de vordering van het Bondsparket. Naast de financiële straf wordt dus ook een wedstrijd achter gesloten deuren opgelegd, maar deze mag worden uitgesteld. Dit type straf wordt vaak gebruikt om de impact voor de club te beperken, terwijl er toch een sanctie wordt opgelegd.

De hervatting van de match vond afgelopen maandag plaats achter gesloten deuren. Standard hield toen de 1-0-voorsprong vast en boekte zo de overwinning. Deze hervatting zorgde voor duidelijkheid over het sportieve verloop, maar het incident blijft nog steeds onderwerp van disciplinaire procedures.

Wanneer de Disciplinaire Raad de zaak zal behandelen, is nog niet bekend. Standard zal dan formeel kunnen reageren op de vordering van het Bondsparket, waarna een definitieve uitspraak volgt over de opgelegde straf.