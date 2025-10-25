CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest

CPL: Club Luik en RWDM zorgen voor knotsgek duel met 7 doelpunten, Beveren bevestigt en Jong Genk verliest
Foto: Nicolas Darimont

De elfde speeldag van de Pro League werd vanavond vervolgd met drie wedstrijden op het programma. Vooral de wedstrijd tussen Club Luik en RWDM zorgde voor spektakel.

RFC Luik vs RWDM werd op voorhand al gemarkeerd in de agenda in Wallonië, het beloofde een beladen wedstrijd te worden. Pjotr Kestens opende na zeven minuten de score voor RWDM op de counter, en vijf minuten later verdubbelde Gaëtan Robail de voorsprong vanuit een scherpe hoek (12’, 0-2).

Ondanks de vroege achterstand bleef op Rocourt het publiek zingen. RFC Luik duwde door en kwam in amper twee minuten langszij. Eerst verkleinde De Sart de achterstand na voorbereidend werk van Oumar Diouf, daarna maakte Alexis Lefebvre gelijk op een gevaarlijke voorzet van Kylian Hazard (19’, 2-2).

RFC Luik in bloedvorm

In euforie profiteerde Lefebvre vervolgens van defensief geklungel bij de bezoekers om er nog voor het halfuur 3-2 van te maken. RWDM probeerde in de tweede helft de wedstrijd weer in handen te nemen, maar werd afgeremd door de rode kaart voor Huginho en de blessure van Robail rond het uur. De thuisploeg sloeg opnieuw toe via Diouf, na een assist van Jonathan D’Ostillo (4-2).

Ondanks een late strafschop voor RWDM (4-3) boekte RFC Luik zo zijn vierde overwinning op rij en klimt het voorlopig naar het podium. RWDM blijft achtste.

Op hetzeflde momente speelden ook KAS Eupen en Jong Genk. Zakaria Atteri zette de Panda’s op weg tegen de U23 van Genk door kort voor de rust de score te openen. Na de pauze ontplofte het Kehrwegstadion opnieuw toen Logan Delaurier-Chaubet de voorsprong verdubbelde. Ondanks de aansluitingstreffer van Luca Oyen, behaalde Eupen zijn tweede opeenvolgende zege en klimt het naar de vijfde plaats.

Bovenaan het klassement ontving Beveren het Patro Eisden. De Waaslanders wonnen met 2-1, dankzij een brace van de onvermijdelijke Lennart Mertens, die duidelijk in vorm is. De ploeg van Marink Reedijk telt voorlopig zes punten voorsprong op Kortrijk aan de leiding in 1B.

