Felice Mazzu de nieuwe coach van OH Leuven? Johan Boskamp reageert verrast

OH Leuven zit nog zonder hoofdcoach na het vertrek van Sébastien Pocognoli. Felice Mazzu wordt nadrukkelijk genoemd als opvolger. Johan Boskamp reageert verrast, maar noemt Mazzu "een goeie trainer die zichzelf moet blijven."

Tijdens de voorbije interlandperiode trok Sébastien Pocognoli naar AS Monaco. David Hubert kwam hem vervangen bij Union SG, waardoor OH Leuven zonder trainer kwam te zitten.

OHL heeft nog steeds geen nieuwe hoofdcoach gevonden, al wordt er één naam nadrukkelijk genoemd: die van Felice Mazzu. Hij kent de competitie uiteraard goed genoeg.

Boskamp dacht dat OH Leuven voor Timmy Simons zou gaan

"Leuk voor Felice", zegt Johan Boskamp bij Het Belang van Limburg. "Ik dacht dat ze voor Simons gingen gaan. Dat was volgens mij ook een goeie keuze geweest, maar het is Mazzu zeker en vast gegund."

Sinds zijn periode bij STVV zit hij zonder club. Echt veel indruk kon hij daar niet maken. "Daar moet je hem niet op afrekenen", vindt Boskamp.





"Iedere trainer heeft wel ergens een blauwtje opgelopen. Bij Mazzu zijn het er nu wel een paar, maar ik blijf hem een goeie trainer vinden. Hij moet zichzelf blijven. Daar ligt de sleutel van zijn succes", besluit hij.