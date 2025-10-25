Is de komst van Afrim Salievski een voorbode voor de terugkeer van Jean Kindermans?

De terugkeer van Afrim Salievski naar Anderlecht zorgt voor opgetrokken wenkbrauwen in Neerpede. De 45-jarige Brusselse Albanees, die eerder al acht jaar als scout actief was bij paars-wit, keert begin 2026 terug als nieuwe Talent Director.

Maar zijn komst roept ook een andere vraag op: zou dit de deur kunnen openen voor een terugkeer van Jean Kindermans, de man die de jeugdopleiding van Anderlecht groot maakte?

Kindermans vertrok in 2023 bij Anderlecht na een breuk met toenmalig voorzitter Wouter Vandenhaute. Het verschil in visie was te groot, en de architect van Neerpede koos voor een avontuur bij Antwerp. Sindsdien is de jeugdwerking van RSCA blijven draaien, maar zonder de vaste hand en herkenbare filosofie van de man die generaties toppers als Tielemans, Lukaku en Doku mee opleidde.

Afrim Salievski past perfect in die oude filosofie. Hij werkte jarenlang nauw samen met Kindermans en deelde diens visie op techniek, spelintelligentie en persoonlijkheid als kernwaarden van jeugdopleiding. Dat maakt zijn terugkeer interessant: bewust of niet, Anderlecht keert met Salievski terug naar een aanpak die onmiskenbaar de stempel van Kindermans draagt.

Het is absoluut niet zeker dat Kindermans in de plannen past, maar sommigen dromen er toch van

Sinds zijn vertrek bij Anderlecht werkte Salievski bij Ajax, waar hij als Coördinator Jeugdscouting Belgische toptalenten als Rayane Bounida, Ethan Butera en Mika Godts naar Amsterdam haalde. Hij kent Neerpede als zijn broekzak, heeft een groot netwerk in Brussel en weet precies hoe je talent moet begeleiden, de eigenschappen die ooit ook Kindermans tot een sleutelfiguur maakten.

Dat de nieuwe sportieve leiding van Anderlecht hem nu terughaalt, is meer dan symbolisch. Het toont dat de club opnieuw meer wil investeren in jeugd, stabiliteit en een herkenbare identiteit. En precies dat was altijd de kern van Kindermans’ visie. Of hij zelf ook terugkeert, blijft voorlopig koffiedik kijken, maar in de wandelgangen klinkt het dat er bij sommige bestuursleden heimwee leeft naar de structuur die hij achterliet.