Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven

Kogel is door de kerk: dit wordt de opvolger van David Hubert bij OH Leuven
Foto: © photonews
Felice Mazzu (59) staat op het punt om hoofdcoach van OH Leuven te worden. Beide partijen bereikten een akkoord, en het is enkel nog wachten op de officiële handtekeningen, die in principe dit weekend worden gezet.

Het vertrek van David Hubert naar Union kwam onverwacht. Hubert was pas tien wedstrijden in dienst bij OHL toen hij besloot de overstap te maken. Voor de club was dit een verrassende situatie midden in het seizoen.

OHL nam de tijd om een geschikte opvolger te vinden. Onder de kandidaten zaten onder meer Timmy Simons, Felice Mazzu en nog een derde optie. Uiteindelijk viel de keuze op Mazzu om de club uit het slop te trekken.

Felice Mazzu wordt de nieuwe coach van OH Leuven

De huidige competitiestart van Leuven is ondermaats: voorlaatst in de Jupiler Pro League met slechts 8 op 33. Mazzu krijgt nu de taak om de resultaten te verbeteren en het vertrouwen in de ploeg terug te winnen.

Mazzu heeft ruime ervaring als coach in België. Tot vorig seizoen stond hij bij STVV aan de zijlijn, waar hij vlak voor de play-offs werd vervangen door Wouter Vrancken. Daarvoor leidde hij ook Charleroi, Union, Anderlecht en Racing Genk.

Interimcoach Hans Somers hield de boel tijdelijk draaiende en maakte tegen Club Brugge een goede indruk. Toch gaf hij aan liever terug te keren naar zijn werk bij de jeugdopleiding, waardoor Mazzu de nieuwe T1 kan overnemen.

OH Leuven

