Niet beslissend genoeg? Thomas Henry reageert op de kritiek en is zéér openhartig over rol

In tien wedstrijden in het shirt van Standard heeft Thomas Henry slechts vijf keer op doel geschoten. Meer dan enkel als afmaker stelt de aanvaller zich ten dienste van het collectief en haalt hij zijn inspiratie uit Harry Kane door vaak de acties op te starten in plaats van deze af te sluiten.

Per toeval stuiten op "777 minuten gespeeld sinds het begin van het seizoen" is een behoorlijk ironische vondst wanneer je het hebt over een aanvaller van Standard Luik, ook al is hij niet gerekruteerd door de voormalige Amerikaanse eigenaar die de club bijna failliet had laten gaan.

Twee goals en twee assists in tien wedstrijden voor Standard

Gespreid over tien wedstrijden (hij was geschorst tegen Cercle Brugge) heeft Thomas Henry in die 777 minuten twee doelpunten gescoord en twee assists gegeven voor de Rouches sinds het begin van het seizoen.

Het is geen uitzonderlijk statistisch resultaat, maar wel genuanceerd te bekijken. De 31-jarige Fransman heeft een even belangrijke als ondankbare rol gekregen, iets wat hij donderdag tijdens de persconferentie toelichtte voor de verplaatsing naar Gent.

Een rol zoals Harry Kane bij Bayern München

"Ben ik tevreden met mijn statistieken? Ik zie waar u heen wilt met die vraag. Ik zou zeggen dat ik kansen mis. Voor sommigen zijn twee doelpunten en twee assists misschien niet genoeg. Maar ik kijk breder. Tegen Dender verzorgde ik ook de pre-assist, wat mij op vijf bijdragen in tien gezamenlijk gescoorde doelpunten brengt. Ik denk dat het niet slecht is om betrokken te zijn bij 50% van de doelpunten."





"Ik ben niet alleen bezig met het afronden van acties; ik ben ook vaak bij de opbouw. En het is moeilijk om zowel aan het begin als aan het einde te staan. Ibrahimovic deed het heel goed, Harry Kane slaagt erin bij Bayern, maar dat is een ander niveau dan het mijne. Hij is een voorbeeld, ik streef ernaar om zo compleet mogelijk te worden, zoals hij. Hij is niet de enige aanvaller die ik bekijk, ik let op alle stijlen en competities."