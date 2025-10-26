📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

Anderlecht toont interesse in de Braziliaanse vleugelspeler André Luiz, maar krijgt concurrentie uit meerdere Europese competities. De speler presteert sterk bij Rio Ave en staat op de radar van diverse clubs.

Prestaties bij Rio Ave trekken aandacht

André Luiz, 23 jaar, speelt sinds januari 2025 bij Rio Ave in de Portugese competitie. In acht competitiewedstrijden dit seizoen noteerde hij drie doelpunten en vier assists. Zijn aanvallende rendement en snelheid op de flank maken hem tot een opvallende speler in de Liga Portugal. Luiz heeft een contract tot 2028, waardoor geïnteresseerde clubs rekening moeten houden met een transfersom.

Volgens transferjournalist Ekrem Konur behoort Anderlecht tot de clubs die de situatie rond Luiz nauwlettend volgen. Ook Norwich City, Watford en FC Basel worden genoemd als geïnteresseerden. Sunderland zou zelfs concrete stappen voorbereiden om de speler in januari aan te trekken. De Engelse club ziet in Luiz een versterking voor de tweede seizoenshelft en zou een bod overwegen.

Marktwaarde en contractduur André Luiz

Transfermarkt schat de marktwaarde van André Luiz momenteel op 2,5 miljoen euro. Gezien zijn contractuele situatie bij Rio Ave, dat nog loopt tot 2028, is een onmiddellijke transfer afhankelijk van de bereidheid van de Portugese club om mee te werken. Een winterse overstap zou gepaard gaan met onderhandelingen over een afkoopsom of clausule.

Voor Anderlecht betekent de belangstelling voor Luiz een mogelijke versterking op de flank. De Brusselse club zoekt al langer naar een extra optie in de aanvalslinie. De Braziliaan past qua profiel in het type speler dat de club wil aantrekken: technisch vaardig, snel en met rendement. De concurrentie uit Engeland en Zwitserland maakt een transfer echter complex.

Met het oog op de wintermercato is timing een bepalende factor. Clubs die vroeg handelen, kunnen mogelijk profiteren van een lagere transfersom. Sunderland lijkt hierin het voortouw te nemen, terwijl Anderlecht de situatie voorlopig blijft monitoren. De komende weken zullen uitwijzen of Luiz effectief van club verandert en of paarswit een kans maakt.