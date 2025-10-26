'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'
Foto: © photonews
Mihajlo Cvetković geldt als een van de grootste talenten binnen de jeugdwerking van RSC Anderlecht. Volgens Transferfeed zou zijn toekomstige transfer een bedrag van minstens 20 miljoen euro kunnen opleveren, wat van strategisch belang is voor de financiële stabiliteit van de club.

Cvetković als kapitaalspeler

De 17-jarige aanvaller maakt al geruime tijd indruk in de jeugdploegen van Anderlecht. Hij scoort regelmatig en wordt intern beschouwd als een speler met uitzonderlijk potentieel. In de Belgische competitie is het niet ongebruikelijk dat jonge spitsen met een vergelijkbaar profiel voor bedragen vanaf 20 miljoen euro de overstap maken naar het buitenland, zo oordeelt Transferfeed. Cvetković past in dat marktsegment, mede door zijn prestaties en profiel.

De Servische jeugdinternational heeft inmiddels twee caps verzameld bij de nationale U21-ploeg van Servië. Die internationale ervaring verhoogt zijn marktwaarde, net als de duur van zijn contract en zijn statistieken op clubniveau. Anderlecht ziet in hem een potentiële kapitaalspeler, vergelijkbaar met eerdere uitgaande transfers van toptalenten uit Neerpede.

Financiële impact op clubniveau

De Brusselse club kampt al enkele seizoenen met financiële druk en zoekt naar structurele inkomsten. Een lucratieve transfer van Cvetković zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het saneren van de begroting. Volgens Transferfeed wordt zijn potentiële waarde op minstens 20 miljoen euro geschat, met ruimte voor meer afhankelijk van zijn ontwikkeling en prestaties.

De transferwaarde van jonge spelers wordt doorgaans beïnvloed door meerdere factoren, waaronder het aantal gespeelde wedstrijden, doelpunten, assists en fysieke parameters. Cvetković voldoet aan meerdere van die criteria en wordt nauwlettend gevolgd door buitenlandse clubs. Zijn profiel sluit aan bij de vraag van topcompetities naar jonge, scorende spitsen met internationale ervaring.

Strategisch belang voor Anderlecht

Voor Anderlecht is het cruciaal om talenten als Cvetković sportief te begeleiden én commercieel te valoriseren. De club investeert in opleiding en scouting met het oog op doorverkoop. In het huidige economische klimaat is een succesvolle transfer van een jeugdproduct niet alleen wenselijk, maar noodzakelijk om de continuïteit van de werking te garanderen.

Internationale belangstelling groeit

Meerdere buitenlandse clubs hebben hun interesse in Cvetković al kenbaar gemaakt. De combinatie van leeftijd, rendement en potentieel maakt hem aantrekkelijk voor teams uit de Bundesliga, Serie A en Premier League. De timing van een eventuele transfer zal afhangen van sportieve en financiële overwegingen binnen de clubstructuur.

Toekomstige sleuteltransfer

Cvetković wordt binnen Anderlecht beschouwd als een van de meest waardevolle activa. Zijn ontwikkeling wordt nauw opgevolgd, zowel intern als extern. Een toekomstige transfer boven de grens van 20 miljoen euro zou niet alleen een sportieve erkenning zijn, maar ook een financiële opsteker van formaat voor de club.

