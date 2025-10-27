"Ik heb projecten geweigerd": de eerste woorden van Felice Mazzu als coach van OH Leuven

Felice Mazzu is de nieuwe trainer van OH Leuven. Hij staat te popelen om zijn nieuwe ploeg weer op het juiste spoor te krijgen.

Na zijn opvallende aanwezigheid op de wedstrijd in Mechelen zaterdag en de steeds hardnekkigere geruchten van de voorbije dagen, was de officiële komst van Felice Mazzu naar OH Leuven slechts een kwestie van tijd. Zondag was het zover. CEO Frédéric Van den Steen reageerde enthousiast en ook Mazzu zelf is erg blij met de samenwerking.

"Ik voel me heel goed. Ik wachtte al enkele weken op deze uitdaging. Ik heb één à twee projecten geweigerd waarvan ik niet geloofde dat ze iets zouden worden. OHL geeft me nu de kans om me opnieuw te lanceren, want ik heb een paar moeilijke maanden achter de rug. Ik ben daar heel gelukkig mee. Ik heb geen wraakgevoelens tegenover iemand, enkel tegenover mezelf", vertelde hij aan de RTBF.

Midden vorige week kwam alles in een stroomversnelling. "Ik was woensdag naar Spanje vertrokken en ondertussen kreeg ik een telefoontje van OHL, dat interesse toonde. Na drie gesprekken ben ik zaterdagochtend teruggekeerd om serieuzer te praten en toen hebben we het ook meteen afgerond."

Mazzu moet OHL uit de gevarenzone helpen

De nieuwe trainer zal donderdag al op de bank zitten voor de bekermatch tegen Seraing. Hij kijkt uit naar zijn missie in Den Dreef. "Het is een mooie en grote uitdaging. Een beetje zoals toen ik bij Sint-Truiden begon. Intussen heb ik de club en de spelersgroep beter leren kennen en eerlijk: er zit kwaliteit in."





"We gaan proberen om dat te laten samenvloeien. Er is zeker potentieel om goed werk te leveren. En qua infrastructuur zit het hier fantastisch: topvelden, een uitstekend stadion en complex. Alles is aanwezig om goed te kunnen werken. Nu moeten er resultaten komen."

Mazzu komt bovendien niet in onbekend terrein terecht: Jerôme Patris (die hem vorig jaar ook al naar Sint-Truiden volgde) verliet onlangs zijn job bij Crossing Schaarbeek na zes dagen en vervoegt hem opnieuw. Hij werkt bij OHL ook weer samen met Rudy Cossey, met wie hij eerder in Charleroi actief was.