KV Mechelen-coach Fred Vanderbiest is héél duidelijk voor bekerclash met Lierse: "Er is maar één optie"

KV Mechelen wacht Lierse op in de Beker van België. Malinwa-coach Fred Vanderbiest is wel héél duidelijk voor de match. Er moet gewonnen worden.

Bekervoetbal is terug en voor KV Mechelen betekent dat een waanzinnige wedstrijd tegen Lierse. Het is een derby die Malinwa moét winnen volgens coach Fred Vanderbiest. Hij laat daags voor de wedstrijd duidelijk weten hoe het zit.

"Er is maar een optie: we moeten gewoon doorgaan", zegt hij bij Gazet van Antwerpen. "Zo simpel is het en hoe interesseert me niet. Ik kan me niet voorstellen dat we met de billen bloot gaan, want dan komt het niet goed."

Vanderbiest kan niet duidelijker zijn: er is maar één optie

Lierse speelde vorig weekend een dag vroeger. "Dat wij een dag minder voorbereiding hebben? Ik ben geen bleiter op dat vlak. We hebben spelers genoeg en het is ook niet dat we elke week midweekmatchen spelen. Anders moet je maar een andere sport gaan doen."

Lierse staat pas 13e in de Challenger Pro League. Het speelde 1-1 gelijk tegen Seraing afgelopen weekend. Vanderbiest vindt dat zijn tegenstander wisselvallig presteert. "Lierse presteert in mijn ogen onder eigen kunnen. Oké, ze scoren bitterweinig, maar tegelijkertijd slikken ze ook weinig doelpunten."

"De kwaliteit is er wel, maar ik denk dat ze soms de onervarenheid cash betalen. De plaats in het klassement reflecteert alleszins niet de kwaliteit die er is", besluit Vanderbiest. Het stadion is bijna uitverkocht en de zenuwen staan strak gespannen. De wedstrijd heeft alle ingrediënten voor een mooie voetbalavond.