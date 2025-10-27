Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden
Foto: © photonews

Real Madrid, haar voorzitter en raad van bestuur hebben met diepe droefheid het overlijden van José Manuel Ochotorena bekendgemaakt. De voormalige doelman, een belangrijk figuur in de geschiedenis van de club, overleed op 64-jarige leeftijd.

De club betuigt haar medeleven aan zijn familie, vrienden, voormalige teamgenoten en aan alle clubs waarvoor Ochotorena uitkwam. 

Ochotorena speelde zes seizoenen voor Real Madrid, van 1982 tot 1988. In die periode behaalde hij twee UEFA Cups, drie Spaanse landstitels en één League Cup, waardoor hij een belangrijk aandeel had in de succesperiode van de club.

Naast zijn tijd bij Real Madrid kwam hij ook uit voor Valencia, Tenerife, Logroñés en Racing Santander. Bij Valencia won hij in het seizoen 1989-1990 de prestigieuze Zamora Trophy, als beste doelman van de competitie.

Wereldkampioen

Op internationaal vlak maakte hij deel uit van het Spaanse nationale team en nam hij deel aan het WK van 1990 in Italië. Zijn loopbaan als keeper werd later aangevuld met een indrukwekkende carrière als keeperstrainer bij clubs als Valencia en Liverpool, en ook bij het Spaanse nationale elftal tussen 2004 en 2021.

Tijdens zijn trainersperiode won Ochotorena één keer de wereldbeker en twee keer het Europees kampioenschap. Real Madrid sluit zich aan bij het wereldwijde rouwproces: “Moge hij in vrede rusten,” klinkt het in de officiële verklaring van de club.

