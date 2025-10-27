Nog een Rode Duivel zwaar geblesseerd: Malick Fofana maanden out na ware aanslag

Na Kevin De Bruyne is nog een Rode Duivel langdurig geblesseerd. Malick Fofana heeft een zware enkelblessure opgelopen bij Lyon en staat maanden aan de kant.

Het was absoluut geen goed weekend voor de Rode Duivels. Kevin De Bruyne is maanden out: hij liep een ernstige scheur op in de rechterhamstring. Verder is ook Zeno Debast out.

Maar hier blijft het dus niet bij. Winger Malick Fofana, die eigenlijk nog maar opvallend weinig kansen kreeg van Rudi Garcia, werd slachtoffer van een zware tackle afgelopen weekend.

De Rode Duivel verdraaide zijn enkel helemaal na een roekeloze aanslag van Strasbourg-speler Doukouré. Olympique Lyon kwam maandag met een update over zijn toestand, en het ziet er echt niet goed uit.

Malick Fofana is meerdere maanden out

"De onderzoeken die ’s nachts in het ziekenhuis werden uitgevoerd en vandaag zijn bevestigd, hebben een zware verstuiking van de rechterenkel aan het licht gebracht, met bijkomende letsels die zeer waarschijnlijk een operatie vereisen. Hij zal daardoor vermoedelijk enkele maanden niet kunnen spelen", klinkt het bij de club.





"Olympique Lyonnais zal alles in het werk stellen om Malick Fofana de best mogelijke medische opvolging te bieden en hem te begeleiden tijdens zijn revalidatie, zodat hij zo snel mogelijk naar de groep kan terugkeren."