Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Kevin De Bruyne blesseerde zich vorig weekend tegen Inter Milan. Hij zal maandenlang out zijn met een zware blessure, meldt Napoli. Onderzoeken "hebben een ernstige scheur aan de hamstring in zijn rechterdij aangetoond."

Napoli won afgelopen weekend de topper van Inter Milan met 3-1. Daardoor blijven de Napolitanen op kop van het klassement staan in Italië, al liep het niet allemaal gesmeerd. Kevin De Bruyne viel geblesseerd uit.

Hij trapte een penalty die hij eigenlijk niet had moeten nemen. De Rode Duivel scoorde, maar meteen nadien greep hij naar de rechterhamstring. Maandag kwam Napoli met meer informatie over de kwetsuur.

Kevin De Bruyne maandenlang out met ernstige scheur

"Naar aanleiding van de blessure die hij opliep tijdens de wedstrijd tegen Inter, heeft Kevin De Bruyne zich in het Pineta Grande Hospital aan onderzoeken onderworpen", opent Napoli op zijn website. "Die hebben een ernstige scheur aan de hamstring in zijn rechterdij aangetoond."

Dat wil dus zeggen dat De Bruyne maandenlang aan de kant staat met een zware blessure. Napoli meldt ook dat de Belgische middenvelder al gestart is met zijn revalidatieproces.

De precieze duur van zijn afwezigheid wordt niet vermeld, maar hij zal dus maanden out zijn. Als het gaat om een ernstige scheur, zoals hier het geval is, moet er rekening gehouden worden met een afwezigheid van 2-3 maanden, of zelfs langer.