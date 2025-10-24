'Slecht nieuws voor Zeno Debast: ook zorgen voor Rode Duivels'

Zeno Debast zou slecht nieuws gekregen hebben. Mogelijk houdt dit hem bij de Rode Duivels ook aan de kant in de volgende interlands.

Zeno Debast viert vandaag zijn verjaardag: hij is 22 geworden. De ex-speler van RSC Anderlecht stond afgelopen woensdag nog op het veld in de Champions League-wedstrijd tegen het Franse Olympique Marseille. Sporting sloot die partij winnend af met 2-1. Debast moest tien minuten voor affluiten het veld verlaten met een blessure.

Portugese media melden inmiddels dat het verdict een behoorlijke opdoffer is voor Debast. Er zou bij de Belgische verdediger een spierblessure in de linkerdij zijn vastgesteld. Er moeten nog verdere onderzoeken uitgevoerd worden, maar hij zou sowieso enkele weken aan de kant staan. Slecht nieuws voor de speler, Sporting en België.

Interlands lijken te vroeg te komen voor Debast

Bij de nationale ploeg is de defensie al langer de achilleshiel, maar met Debast en Theate centraal is er toch wel al enige verbetering geboekt qua stabiliteit. Rudi Garcia zal in zijn verdediging een andere naam moeten posteren, als de berichtgeving over de blessure van Debast klopt. Dan komen de interlands in de maand november te vroeg.

De Rode Duivels spelen dan hun twee laatste kwalificatiematchen voor het WK voetbal. Op 15 november gaan ze op bezoek in Kazachstan. Drie dagen later ontvangt België Liechtenstein. De kwalificatie voor het WK kan België amper nog mislopen, maar Debast is wel een van de spelers die onder Garcia het volste vertrouwen genieten.

Enkel bericht over verjaardag Debast

Bij Sporting houden ze voorlopig nog de lippen op elkaar over de blessure van Debast. De Portugese topclub heeft enkel een bericht gedeeld op sociale media met felicitaties voor de verjaardag van Debast. Het is dus wachten op verdere bevestiging.