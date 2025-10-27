Steven Defour wil nog wat kwijt over Racing Genk: "Het oogt apathisch"

Genk liet tegen La Louvière opnieuw punten liggen en straalt volgens Steven Defour te weinig uit wanneer het minder loopt. De ex-middenvelder vindt dat de ploeg apathisch oogt zodra het spel niet draait.

Racing Genk speelde zondagavond 1-1 gelijk tegen La Louvière. De Limburgers kwamen na acht minuten al op achterstand. Iets wat volgens Steven Defour absoluut moet vermeden worden tegen een ploeg die al drie clean sheets op rij kon realiseren.

Hij merkt op dat de spelers en club iets heel anders uitstralen wanneer het minder goed draait. "Genk heeft de cultuur van een voetballende ploeg te zijn", opent hij bij Het Belang van Limburg. "Maar als het niet draait, dan hebben ze weinig om op terug te vallen."

"Als alles goed gaat, is het prachtig om naar te kijken. Wanneer het minder loopt, oogt Genk wat apathisch", zegt Defour. "Ik ben er zeker van dat ze dat niet willen uitstralen, maar zo wordt de lichaamstaal van sommige spelers wel gepercipieerd."

Een verliezend Genk oogt apathisch

Met de fluitende fans in het stadion is de voormalige speler en trainer het niet eens. "Ik vind dat iets te makkelijk. Het is een vorm van scorebordjournalistiek onder supporters."

Deze week krijgt Genk de kans om zich te herpakken in de Croky Cup tegen RWDM. "Wat we in een periode met goede resultaten zouden omschrijven als “het controleren van een wedstrijd”, wordt nu gezien als een steriel gebrei waarin ze te gemakkelijk voor de veilige oplossing kiezen."

"Ook omdat de precisie ontbreekt in de laatste dertig meter. De bal wil niet goed vallen, maar om dat te forceren moet je al eens een risicopass durven geven. Hopelijk zien we dat woensdag wel in de beker tegen RWDM."