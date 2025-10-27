Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld
Foto: © photonews
Word fan van OH Leuven! 502

Felice Mazzu is de nieuwe trainer van Leuven. Net als bij Sint-Truiden een jaar geleden moet hij een team opkrikken dat onderaan de ranglijst zwoegt.

Als een knipoog naar zijn toekomstige trainer, Leuven verwelkomde Mazzu door te scoren in de Felice-tijd om een punt mee te nemen van Mechelen in de blessuretijd. In het AFAS Stadion verborg Felice Mazzu zich niet. Aanwezig naast CEO Frédéric Van den Steen observeerde hij nauwgezet zijn nieuwe team tegen de nummer drie van het klassement.

De samenwerking werd de volgende dag officieel bekrachtigd: "Felice Mazzù heeft een uitgebreide ervaring op het hoogste niveau en kent de Belgische competitie goed. Hij is een coach die met veel enthousiasme, moed en passie traint en deze passie weet over te brengen op een team. Hij heeft bewezen dat hij onder druk kan werken en resultaten kan behalen. Tijdens onze gesprekken toonde hij zich uitzonderlijk gemotiveerd", legt Van den Steen uit in het officiële persbericht.

De vierde trainer van Leuven in één jaar

Zijn benoeming is voornamelijk het resultaat van een stoelendans zoals alleen het profvoetbal die kent. Het begon allemaal met de slechte seizoenstart van AS Monaco. Nog meer verzwakt door de klap die het kreeg bij Club Brugge, werd Adi Hütter tijdens de laatste interlandperiode ontslagen. Hij werd vervangen door Sébastien Pocognoli. Die bij Union Saint-Gilloise vervangen werd door David Hubert. Die Leuven op zijn beurt verving door Felice Mazzu. Laatstgenoemde breidde zelfs de schokgolf uit door zijn assistent Jérôme Patris mee te nemen van Crossing Schaerbeek. De halfbroer van Louis Patris was nog maar zes dagen geleden in het noorden van Brussel aangekomen.

Een jaar geleden voegde Patris zich al bij hem toen hij tekende bij Sint-Truiden. Bij Stayen speelde de Kanaries hun eerste overwinning ... tegen OHL. Mazzu bevindt zich nu in het tegenovergestelde kamp, ook daar met een team om weer op de rails te krijgen. Want hoewel de komst van David Hubert de deur opende, blijft Leuven laatste in de ranglijst met negen punten uit twaalf wedstrijden.

"Het is een mooie uitdaging en een grote uitdaging. Een beetje zoals toen ik aankwam in Sint-Truiden. Van binnenuit ontdekte ik de club en de groep en eerlijk gezegd is er kwaliteit. We gaan proberen om dat samen te brengen, er is potentieel om goed werk te leveren. En dan is er op het gebied van infrastructuur niks aan te merken, de velden zijn uitstekend, het stadion en het complex ook. Alles is aanwezig om goed werk te leveren. Maar nu moeten we resultaten behalen", legt de nieuwe trainer van de Universitaires uit in Complètement Foot.

Felice Mazzu zal zijn eerste wedstrijd aanstaande donderdag al coachen met een uitwedstrijd in Seraing voor de Beker van België. Een eerste gelegenheid voor hem om zijn troepen te beoordelen. Hij zal ongetwijfeld al hebben gezien dat de grootste bouwplaats van het team zich in de aanval bevindt. Zaterdag voorkwam Ewoud Pletinckx op het nippertje een derde opeenvolgende wedstrijd zonder een doelpunt te maken.

De centrale verdediger is de topscorer van zijn team met drie doelpunten. De beste assistgever? Siebe Schrijvers, maker van twee beslissende passes... en uitgeschakeld voor twee maanden vanwege een enkelblessure. Leuven zal zich dus moeten heruitvinden in de komende weken. De club had juist David Hubert aangetrokken om van dat imago af te komen dat in het noorden van het land als 'grijze muis' van de elite wordt bestempeld.

Een jaar geleden was de malaise echter nog dieper in Sint-Truiden, dat nog geen enkele wedstrijd had gewonnen en al 15 doelpunten had geïncasseerd in 6 ontmoetingen. In Den Dreef zijn de onmiddellijke prioriteiten van Mazzu anders. Met de komst van Noë Dussenne aan het einde van de transferperiode is de verdediging nu stabieler. En met de overgang van de Jupiler Pro League van 16 naar 18 clubs en het ontbreken van directe degradanten (tegen twee het afgelopen seizoen), zal de druk aan de onderkant van de ranglijst waarschijnlijk afnemen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
OH Leuven
Felice Mazzu

Meer nieuws

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat" Reactie

STVV-speler Sebaoui blijft met zuur gevoel achter na nederlaag tegen Union: "We voelden dat er meer in zat"

14:10
Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

Juventus ontslaat Igor Tudor en denkt aan opvolger met... grote Napoli-tattoo

14:20
"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

"Hij heeft Bayern opnieuw uitgevonden": clublegende haalt de loftrompet boven voor Vincent Kompany

14:00
Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

Schitterend initiatief: supporters KV Mechelen en OH Leuven slaan handen in elkaar

11:20
"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden" Opinie

"KV Mechelen begrijpt het niet of geeft het nog niet toe, maar het is meer geschikt voor uitwedstrijden"

10:15
1
Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

Drama voor Kevin De Bruyne: Rode Duivel maanden out met ernstige scheur in de hamstring

13:30
2
KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

KRC Genk blijft met hetzelfde probleem kampen: dit heeft coach Fink te zeggen na nieuw puntenverlies

12:40
Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN"

13:00
5
Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

Niet enkel kritiek bij A-ploeg van Anderlecht, trainer kwaad: "Ik ben ontgoocheld in mijn ploeg"

12:20
Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

Jonas De Roeck, nieuwe coach van Club NXT, heeft iets te zeggen over geruchten opvolging Nicky Hayen

12:00
Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid Analyse

Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid

11:00
5
🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen?

09:30
29
🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen

10:30
11
Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze

10:00
3
Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei"

09:00
6
Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

Héél nipte buitenspelgoals zorgen voor controversieel voorstel: "Dit zou niet afgekeurd mogen worden"

08:40
43
Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

Legendarische doelman van Real Madrid en Spaans nationaal elftal overleden

09:20
Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

Opmerkelijk: excuses voor Thorsten Fink van zijn collega/tegenstander

08:20
Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief"

08:00
9
Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

Primeur voor Anderlecht-fans dinsdag? Ze krijgen eindelijk hun topaankoop te zien

07:20
1
📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

📷 Het regent blessures bij de Rode Duivels: nog eentje de lappenmand in na vuile tackle

07:40
Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

Felice Mazzu komt duidelijk niet alleen naar Leuven: deze man gaf na zes dagen al zijn ontslag

26/10
1
Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

Jesper Fredberg haalt oude bekende van Anderlecht naar Sampdoria

06:30
"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

"Opnieuw de moeite waard": Thibaut Courtois oogst bijzonder veel bijval met iets bijzonders

07:00
Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 26/10: Cvetkovic

23:00
Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

Felice Mazzu is de nieuwe coach van OH Leuven: "Ik geloof echt in de match"

26/10
3
'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

'De transfer die Anderlecht financieel moet redden: 20 miljoen euro en meer'

23:00
1
📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

📷 'Aston Villa gaat resoluut tegen transfergeruchten rond Youri Tielemans in'

22:30
Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

Union wint van STVV en dankt invaller Kevin Rodriguez

21:12
Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

Ramp of niet? Standard krijgt verdict over blessure van Marco Ilaimaharitra te horen

21:20
Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

Johan Boskamp heeft een heel duidelijke boodschap over Vincent Kompany

22:00
📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

📷 'Anderlecht krijgt met stevige concurrentie af te rekenen voor nieuwe winger'

21:00
1
🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois

21:40
14
Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

Twee afgekeurde doelpunten in Limburg: KRC Genk lijdt nu ook puntenverlies tegen La Louvière

20:29
Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer Reactie

Ook Nicky Hayen vreest voor nieuwe zware blessure bij Bjorn Meijer

20:08
'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

'Geen goed nieuws: Club Brugge zal stevig verlies lijden op speler'

20:30
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Courtois buiten zinnen en dat had Lamine Yamal al vooraf opgewekt: politie moest hem beschermen laszlo laszlo over 🎥 Had Club Brugge hier geen penalty moeten krijgen? Bobby Blue Bobby Blue over Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze Deinge Deinge over Wat zijn ze eigenlijk van plan? "Een van de operatoren wacht al een week of vijf op een antwoord van DAZN" Dirk1897 Dirk1897 over Drama voor Napoli en Rode Duivels: Kevin De Bruyne maanden out met ernstige scheur in de hamstring LordJozef LordJozef over 🎥 Chaos na Real-Barça: dit werd er gezegd tussen Yamal en Courtois Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Marc Degryse fileert Besnik Hasi: "Geen duidelijkheid, geen progressie en heel negatief" ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Hoe moet het verder met Stef Wils bij Antwerp? Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid JaKu JaKu over Janssen-probleem bij Antwerp: "Het was het eerste wat hij zei" CringeMedia CringeMedia over Is play-off 1 nog haalbaar voor Antwerp? Timmy Simons velt duidelijk oordeel en waarschuwt Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved