Van Monaco naar Schaarbeek: de uitdagingen van de terugkeer van Felice Mazzu in de voetbalwereld

Felice Mazzu is de nieuwe trainer van Leuven. Net als bij Sint-Truiden een jaar geleden moet hij een team opkrikken dat onderaan de ranglijst zwoegt.

Als een knipoog naar zijn toekomstige trainer, Leuven verwelkomde Mazzu door te scoren in de Felice-tijd om een punt mee te nemen van Mechelen in de blessuretijd. In het AFAS Stadion verborg Felice Mazzu zich niet. Aanwezig naast CEO Frédéric Van den Steen observeerde hij nauwgezet zijn nieuwe team tegen de nummer drie van het klassement.

De samenwerking werd de volgende dag officieel bekrachtigd: "Felice Mazzù heeft een uitgebreide ervaring op het hoogste niveau en kent de Belgische competitie goed. Hij is een coach die met veel enthousiasme, moed en passie traint en deze passie weet over te brengen op een team. Hij heeft bewezen dat hij onder druk kan werken en resultaten kan behalen. Tijdens onze gesprekken toonde hij zich uitzonderlijk gemotiveerd", legt Van den Steen uit in het officiële persbericht.

De vierde trainer van Leuven in één jaar

Zijn benoeming is voornamelijk het resultaat van een stoelendans zoals alleen het profvoetbal die kent. Het begon allemaal met de slechte seizoenstart van AS Monaco. Nog meer verzwakt door de klap die het kreeg bij Club Brugge, werd Adi Hütter tijdens de laatste interlandperiode ontslagen. Hij werd vervangen door Sébastien Pocognoli. Die bij Union Saint-Gilloise vervangen werd door David Hubert. Die Leuven op zijn beurt verving door Felice Mazzu. Laatstgenoemde breidde zelfs de schokgolf uit door zijn assistent Jérôme Patris mee te nemen van Crossing Schaerbeek. De halfbroer van Louis Patris was nog maar zes dagen geleden in het noorden van Brussel aangekomen.

Een jaar geleden voegde Patris zich al bij hem toen hij tekende bij Sint-Truiden. Bij Stayen speelde de Kanaries hun eerste overwinning ... tegen OHL. Mazzu bevindt zich nu in het tegenovergestelde kamp, ook daar met een team om weer op de rails te krijgen. Want hoewel de komst van David Hubert de deur opende, blijft Leuven laatste in de ranglijst met negen punten uit twaalf wedstrijden.

"Het is een mooie uitdaging en een grote uitdaging. Een beetje zoals toen ik aankwam in Sint-Truiden. Van binnenuit ontdekte ik de club en de groep en eerlijk gezegd is er kwaliteit. We gaan proberen om dat samen te brengen, er is potentieel om goed werk te leveren. En dan is er op het gebied van infrastructuur niks aan te merken, de velden zijn uitstekend, het stadion en het complex ook. Alles is aanwezig om goed werk te leveren. Maar nu moeten we resultaten behalen", legt de nieuwe trainer van de Universitaires uit in Complètement Foot.

Felice Mazzu zal zijn eerste wedstrijd aanstaande donderdag al coachen met een uitwedstrijd in Seraing voor de Beker van België. Een eerste gelegenheid voor hem om zijn troepen te beoordelen. Hij zal ongetwijfeld al hebben gezien dat de grootste bouwplaats van het team zich in de aanval bevindt. Zaterdag voorkwam Ewoud Pletinckx op het nippertje een derde opeenvolgende wedstrijd zonder een doelpunt te maken.

De centrale verdediger is de topscorer van zijn team met drie doelpunten. De beste assistgever? Siebe Schrijvers, maker van twee beslissende passes... en uitgeschakeld voor twee maanden vanwege een enkelblessure. Leuven zal zich dus moeten heruitvinden in de komende weken. De club had juist David Hubert aangetrokken om van dat imago af te komen dat in het noorden van het land als 'grijze muis' van de elite wordt bestempeld.

Een jaar geleden was de malaise echter nog dieper in Sint-Truiden, dat nog geen enkele wedstrijd had gewonnen en al 15 doelpunten had geïncasseerd in 6 ontmoetingen. In Den Dreef zijn de onmiddellijke prioriteiten van Mazzu anders. Met de komst van Noë Dussenne aan het einde van de transferperiode is de verdediging nu stabieler. En met de overgang van de Jupiler Pro League van 16 naar 18 clubs en het ontbreken van directe degradanten (tegen twee het afgelopen seizoen), zal de druk aan de onderkant van de ranglijst waarschijnlijk afnemen.