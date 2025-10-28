🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

De supporters van Anderlecht hebben duidelijk een gemis aan midweekvoetbal. De sfeer voor de match tegen VK Ninove hebben we zelden gezien in een 1/16de finale van de beker.

Eigenlijk was het zelfs wat surrealistisch. Dat het stadion volliep kon je nog begrijpen. Het is herfstvakantie en de prijzen waren wel héél democratisch te noemen. Een ideaal moment om de kinderen eens mee te nemen.

Maar de show er rond was even indrukwekkend eigenlijk. Bij Anderlecht hadden de fans tifo's voorzien, er was een lichtshow en een enorme hoeveelheid vuurwerk.

Anderlecht werd eerder uitgeschakeld in zowel de Europa League als de Conference League en moet het dus dit seizoen zolang mogelijk proberen rekken in de Beker.

Naam Besnik Hasi wordt op boegeroep onthaald

De druk op de schouders van Besnik Hasi is daarbij nog wat groter geworden. De supporters keren zich in ieder geval al stilaan tegen hem. Bij de voorstelling van de spelers werd zijn naam als laatste afgeroepen.





En dat werd onthaald op boegeroep en gefluit. Het mag deze week niet mislopen, ook niet tegen KV Mechelen, of zijn positie wordt stilaan onhoudbaar.