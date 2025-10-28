40 miljoen euro op tafel voor ex-speler van Club Brugge, maar zijn ploeg is niet onder de indruk

40 miljoen euro op tafel voor ex-speler van Club Brugge, maar zijn ploeg is niet onder de indruk

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Brentford-aanvaller Igor Thiago, vorig jaar weggeplukt bij Club Brugge, staat in de belangstelling van meerdere Premier League-clubs. Newcastle United heeft een bod van 40 miljoen euro voorbereid, maar Brentford toont zich voorlopig niet onder de indruk van de toenemende interesse.

Igor Thiago in de belangstelling van Newcastle en Tottenham

De Braziliaanse spits kende een sterke start van het seizoen met zes doelpunten in negen competitiewedstrijden. Zijn prestaties hebben geleid tot concrete belangstelling van Newcastle United, zo meldt Caught Offside. Ondanks een eerdere transfer van Nick Woltemade blijft de club op zoek naar extra opties.

Naast Newcastle volgen ook Tottenham Hotspur en Aston Villa de situatie van Thiago op de voet. Tottenham overweegt een constructie met een huurperiode en een latere aankoopoptie. Hun voorstel zou bestaan uit een basisbedrag van 35 miljoen euro, aangevuld met prestatiegebonden bonussen. Thiago wordt daar gezien als een aanvulling op het bestaande aanvalstrio, met het oog op rotatie en concurrentie.

Brentford, dat Thiago vorig jaar voor 33 miljoen euro overnam van Club Brugge, heeft hem vastgelegd tot 2029. De club is niet genoodzaakt om te verkopen en stelt zich terughoudend op tegenover de huidige biedingen. De verwachting is dat een eventuele verkoop pas overwogen wordt bij een aanzienlijk hoger bedrag dan de initiële investering.

Brentford houdt vast aan lange termijn

Thiago is uitgegroeid tot een vaste waarde in de aanval van Brentford. Zijn contract loopt nog vier seizoenen door en de club heeft geen financiële druk om hem te laten vertrekken. De huidige marktwaarde van de speler ligt volgens insiders boven het bod dat Newcastle voorbereidt, waardoor een akkoord op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt. Transfermarkt schat zijn waarde op 22 miljoen euro.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Brentford
Thiago Rodrigues

Meer nieuws

Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

22:39
Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

Lierse mag even dromen van een bekerstunt, maar KV Mechelen zet scheve situatie recht in tweede helft

22:24
Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

22:26
"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

"De belangrijkste stap die we gezet hebben": hiermee boekt Club Brugge zijn winst

20:00
"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

"We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle

22:00
2
📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

📷 🎥 "Het verschil tussen leven en dood": KV Mechelen-aanhang deelt gevoelig prikje uit aan die van Lierse

21:30
🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

21:20
3
Lazare Amani doet boekje open over zijn passage bij Standard

Lazare Amani doet boekje open over zijn passage bij Standard

21:20
Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp

Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp

21:00
Kolder in Anderlecht: match begint 15 minuten later, Ninove speelt dan toch in zijn truitjes

Kolder in Anderlecht: match begint 15 minuten later, Ninove speelt dan toch in zijn truitjes

20:20
1
Einde van een spits bij KAA Gent? "Dat is misschien wat Leko te weinig in hem ziet en bijna te veel in Dean"

Einde van een spits bij KAA Gent? "Dat is misschien wat Leko te weinig in hem ziet en bijna te veel in Dean"

20:40
Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

Krijgt Joël Ordonez een nog véél mooiere transfer dan Marseille? Topclub wordt weer genoemd

18:20
Vrancken voert belangrijke wissel door voor bekerpartij: "Omdat we fel in hem geloven"

Vrancken voert belangrijke wissel door voor bekerpartij: "Omdat we fel in hem geloven"

20:20
Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht"

20:10
De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

De week waarin Standard, Club én Anderlecht werden uitgeschakeld en nog meer grote verrassingen

18:40
1
Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

19:40
Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

Trekt Lukaku door blessure veel frisser naar het WK? Dit denkt zijn kinesist ervan

19:20
Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

Felice Mazzu geeft toe dat hij moest veranderen: "Dat werd niet echt gewaardeerd"

19:00
Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

Voorzitter Ninove (en broer van) is superfan van Anderlecht, maar laat er geen twijfel over bestaan

18:30
Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

18:00
Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

Hoe Club Brugge tegen de wereldkampioen speelde (en het niet zeker is dat Union dat ook nog zal doen)

14:40
2
Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

Steven Defour ziet een enorme verrassing in de top 6 eindigen

17:40
Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

Lionel Messi weet dat MLS één van de grootste competities ter wereld kan worden, maar wil verandering

17:20
De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

17:10
3
Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes"

17:00
3
Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

Thierry Hazard denkt te weten waar Thorgan Hazard gaat belanden

16:30
Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

Potentiële Rode Duivel speelde nog geen minuut: zou hij zich transfer al beklaagd hebben?

16:00
2
Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

Manchester United op zoek naar de nieuwe Haaland: 16-jarige Zweed is in beeld

15:00
1
Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

Sterke man OH Leuven over ex-coach Hubert: "Het is misschien niet mooi om te zeggen, maar ..."

15:45
Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?"

15:30
16
LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

LIVE: Hoeveel roteert Besnik Hasi vanavond? Deze jongens mogen tegen Ninove in de basis verwacht worden

15:05
Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

Dokter komt met vers nieuws over blessure en operatie Kevin De Bruyne

14:30
2
Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

Tragedie in Italië: doelman van Inter betrokken in verkeersongeval waarbij 81-jarige man overlijdt

14:00
Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

Eric Van Meir over de derby tussen Mechelen en Lierse: "De hype is plots terug"

13:45
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
3
Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 9
Leeds United Leeds United 2-1 West Ham Utd West Ham Utd
Chelsea Chelsea 1-2 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 2-1 Fulham Fulham
Manchester United Manchester United 4-2 Brighton Brighton
Brentford Brentford 3-2 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 1-0 Manchester City Manchester City
Arsenal Arsenal 1-0 Crystal Palace Crystal Palace
Wolverhampton Wolverhampton 2-3 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 2-0 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 0-3 Tottenham Tottenham

Nieuwste reacties

Wijlen Josip Weber Wijlen Josip Weber over 🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove? A30 A30 over Anderlecht - Ninove: 3-0 Nelvafrel Nelvafrel over KV Mechelen - Lierse SK: 2-1 TCJ TCJ over FCV Dender EH - Olympic Charleroi: 2-2 De Groene Ridder. De Groene Ridder. over "We kunnen ons dat niet permitteren": KV Kortrijk met mes tussen de tanden (en 1.000 fans) naar Cercle Standard 2.0 Standard 2.0 over SK Beveren - Standard: 1-2 FCB vo altijd FCB vo altijd over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." IXL IXL over 40 miljoen euro op tafel voor ex-speler van Club Brugge, maar zijn ploeg is niet onder de indruk CringeMedia CringeMedia over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" pinantie pinantie over Waar kan u deze week bekervoetbal kijken? Er is maar één keuze Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved