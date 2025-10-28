40 miljoen euro op tafel voor ex-speler van Club Brugge, maar zijn ploeg is niet onder de indruk

Brentford-aanvaller Igor Thiago, vorig jaar weggeplukt bij Club Brugge, staat in de belangstelling van meerdere Premier League-clubs. Newcastle United heeft een bod van 40 miljoen euro voorbereid, maar Brentford toont zich voorlopig niet onder de indruk van de toenemende interesse.

Igor Thiago in de belangstelling van Newcastle en Tottenham

De Braziliaanse spits kende een sterke start van het seizoen met zes doelpunten in negen competitiewedstrijden. Zijn prestaties hebben geleid tot concrete belangstelling van Newcastle United, zo meldt Caught Offside. Ondanks een eerdere transfer van Nick Woltemade blijft de club op zoek naar extra opties.

Naast Newcastle volgen ook Tottenham Hotspur en Aston Villa de situatie van Thiago op de voet. Tottenham overweegt een constructie met een huurperiode en een latere aankoopoptie. Hun voorstel zou bestaan uit een basisbedrag van 35 miljoen euro, aangevuld met prestatiegebonden bonussen. Thiago wordt daar gezien als een aanvulling op het bestaande aanvalstrio, met het oog op rotatie en concurrentie.

Brentford, dat Thiago vorig jaar voor 33 miljoen euro overnam van Club Brugge, heeft hem vastgelegd tot 2029. De club is niet genoodzaakt om te verkopen en stelt zich terughoudend op tegenover de huidige biedingen. De verwachting is dat een eventuele verkoop pas overwogen wordt bij een aanzienlijk hoger bedrag dan de initiële investering.

Brentford houdt vast aan lange termijn

Thiago is uitgegroeid tot een vaste waarde in de aanval van Brentford. Zijn contract loopt nog vier seizoenen door en de club heeft geen financiële druk om hem te laten vertrekken. De huidige marktwaarde van de speler ligt volgens insiders boven het bod dat Newcastle voorbereidt, waardoor een akkoord op korte termijn onwaarschijnlijk lijkt. Transfermarkt schat zijn waarde op 22 miljoen euro.