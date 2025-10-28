Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Foto: © photonews
Anderlecht is al een tijdje bezig met de voorbereiding op de wintermercato. Een mogelijk transferdoelwit van paars-wit is daarbij al uitgelekt.

Olivier Renard sloot iets minder dan twee maanden geleden zijn eerste zomermercato bij Anderlecht af met een duidelijke strategie. In tegenstelling tot Jesper Fredberg, die vooral mikte op ervaren spelers, richt de sportieve baas zich nu op jonge internationale talenten met een grote progressiemarge.

Voor deze winter heeft Renard volgens Le Soir de naam van Noah Edjouma aangekruist, een 20-jarige rechterflankaanvaller van Toulouse. In de kern van de Brusselaars zijn er veel linksbuitens, maar minder spelers die van nature rechts staan, waardoor bijvoorbeeld César Huerta vaak van flank moet wisselen.

Anderlecht hoopt meer geluk te hebben dan Club Brugge

Edjouma werd opgeleid bij Toulouse vanaf zijn zevende. Vorige winter mocht hij aansluiten bij het eerste elftal en gaf hij twee assists in de Ligue 1 op het einde van het seizoen. De laatste weken komt hij minder van de bank, maar hij startte wel in twee competitiewedstrijden vroeg dit seizoen.

Anderlecht zou al informatie hebben ingewonnen over een mogelijke transfer. Volgens Transfermarkt wordt zijn marktwaarde op drie miljoen euro geschat. Maar paars-wit krijgt concurrentie, want ook clubs uit de vijf grote Europese competities volgen hem.

Club Brugge had deze zomer al contact opgenomen met Toulouse, maar de Franse U21-international (drie caps) bleef toen bij zijn club. Krijgt Anderlecht deze winter meer geluk? Zijn contract loopt tot juni 2027.

Noah Edjouma

