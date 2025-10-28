De plaagstoten tussen Lierse en Mechelen: "Er moest zelfs iemand in het stadion slapen om het te bewaken"

Het is tijd voor bekervoetbal deze week met de zestiende finales van de Croky Cup. Dat zou wel eens spektakel kunnen opleveren op verschillende velden. Te beginnen met de clash op dinsdagavond tussen Mechelen en Lierse.

De laatste officiële ontmoeting tussen KV Mechelen en Lierse dateert al van 29 april 2017 en dus is iedereen klaar om een nieuwe derby te gaan zien.

Temeer de derby tussen Mechelen en Lierse van oudsher toch wel al leeft. Ook Eric Van Meir kijkt bijvoorbeeld enorm uit naar de zaak. En ook de supporters hadden er dit weekend al zin in. Bij Lierse was er een open training, bij Mechelen kwamen aloude gezangen naar boven.

"Ai ai ai ai, waar zijn die kamelen?", klonk het onder meer in de wedstrijd van afgelopen weekend - een ferme verwijzing naar Lierse. Beide ploegen hebben in het verleden al moeilijke momenten gekend, maar het nooit nagelaten elkaar te jennen.

Jennen en andere wilde verhalen

Dat ging verder dan alleen maar vocaal, want er waren ook acties. Zo waren er de doelpalen van het Lisp die geel-rood geverfd werden tot de gestolen middenstip van KV Mechelen.





“Die verhalen kloppen, hoor. Dat weet ik zeker. Ze hebben ooit zelfs iemand laten slapen op 'de KV' om het stadion te bewaken. Of was dat nu tegen Racing? Maar dat van die geverfde palen weet ik zeker", aldus Dirk Huysmans in Gazet van Antwerpen daarover.