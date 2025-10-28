Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

Bo De Kerf kent een opvallend sterk seizoensbegin bij Lierse. Hij zou al sneller in de Jupiler Pro League kunnen spelen dan verwacht.

Twee jaar geleden speelde Bo De Kerf nog bij Zelzate. Sindsdien is het snel gegaan voor hem. Zijn transfer naar Ninove, een reeks hoger, werd gevolgd door zijn doorbraak in het profvoetbal. Afgelopen winter kon Lierse hem binnenhalen.

Die stap bleek niet te groot. De 21-jarige centrale verdediger veroverde meteen een basisplaats. Dit seizoen miste hij bovendien nog geen enkele minuut in 1B.

Antwerp volgt hem al met het oog op deze winter

De Kerf beperkt zich niet tot gewoon meespelen: hij blinkt echt uit. Hoewel Lierse onderaan staat met amper twee overwinningen, hebben slechts zes teams minder doelpunten geïncasseerd. Zijn stevige ingrepen centraal achterin hebben daar zeker mee te maken.

Zijn sterke seizoensstart blijft niet onopgemerkt. Volgens Gazet van Antwerpen hebben meerdere eersteklassers interesse. Antwerp zou bijvoorbeeld al een scout hebben gestuurd.

De wedstrijd van vanavond tegen KV Mechelen is de ideale gelegenheid om zich te tonen tegen de nummer vier uit 1A. Ondanks een schouderblessure tegen Seraing vrijdag, is hij fit genoeg om in actie te komen tegen Malinwa.