Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd

Groot talent uit Challenger Pro League kan snel in 1A terechtkomen: Antwerp lijkt al geïnteresseerd
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2869

Bo De Kerf kent een opvallend sterk seizoensbegin bij Lierse. Hij zou al sneller in de Jupiler Pro League kunnen spelen dan verwacht.

Twee jaar geleden speelde Bo De Kerf nog bij Zelzate. Sindsdien is het snel gegaan voor hem. Zijn transfer naar Ninove, een reeks hoger, werd gevolgd door zijn doorbraak in het profvoetbal. Afgelopen winter kon Lierse hem binnenhalen.

Die stap bleek niet te groot. De 21-jarige centrale verdediger veroverde meteen een basisplaats. Dit seizoen miste hij bovendien nog geen enkele minuut in 1B.

Antwerp volgt hem al met het oog op deze winter

De Kerf beperkt zich niet tot gewoon meespelen: hij blinkt echt uit. Hoewel Lierse onderaan staat met amper twee overwinningen, hebben slechts zes teams minder doelpunten geïncasseerd. Zijn stevige ingrepen centraal achterin hebben daar zeker mee te maken.

Zijn sterke seizoensstart blijft niet onopgemerkt. Volgens Gazet van Antwerpen hebben meerdere eersteklassers interesse. Antwerp zou bijvoorbeeld al een scout hebben gestuurd.

De wedstrijd van vanavond tegen KV Mechelen is de ideale gelegenheid om zich te tonen tegen de nummer vier uit 1A. Ondanks een schouderblessure tegen Seraing vrijdag, is hij fit genoeg om in actie te komen tegen Malinwa.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
Bo De Kerf

Meer nieuws

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

Overleeft Besnik Hasi volgende 12 dagen? Nieuwe bazen zullen het - met onrust - mee in het oog houden

13:30
Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..."

13:00
2
📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt

12:40
2
Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

12:00
Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij! Analyse

Hét grote verschil tussen Genk en de andere topclubs? Al 21 wedstrijden op rij!

11:40
Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

11:20
LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

LIVE: Adrenaline stijgt voor bekerclash tussen rivalen KVM en Lierse: "Zij moeten kind van de rekening worden"

10:45
"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

11:00
'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht'

10:31
1
"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

"Meer te verliezen dan te winnen": waarom Standard geen uitgesproken favoriet is tegen Beveren

10:00
Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

09:30
1
Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na serieuze hamstringblessure

09:00
2
Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

Transfernieuws en Transfergeruchten 28/10: Edjouma

08:00
Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

08:41
Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez

07:41
12
Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

Verliest Anderlecht straks van zijn eigen supporter? "Dan is het kot te klein"

08:20
3
Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

Anderlecht denkt aan Franse aanvaller... die deze zomer al door Club Brugge werd benaderd

08:00
Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

07:20
10
In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

In stilte vertrokken bij Anderlecht, nu smaakmaker bij Go Ahead: Mathis Suray beleeft droomweken in Nederland

07:00
🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

🎥 Met enkele mooie woorden van Besnik Hasi: Anderlecht zet zijn wereldkampioenen in de bloemetjes

06:30
Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

Patrick Goots voelt dat er cruciale weken aankomen voor Antwerp: "Stel je voor dat je daar verliest"

22:30
5
Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

Ivan Leko vol vuur: "Volgens sommigen kan hij geen pass over vijf meter geven, maar ..."

23:30
Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

Einde aan een hegemonie van 40 jaar? Het Union-model maakt ook indruk in het buitenland

23:00
6
Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks satellietclub van PSG?

Nieuwe stap in overnamedossier: Belgische club straks satellietclub van PSG?

22:00
2
Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove

21:20
21
Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

Patrick Goots lacht met bekerloting: "Ik denk dat de balletjes warm waren"

21:10
11
Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

Daar zijn ze eindelijk: Ex-aanvaller van Club maakt eerste doelpunten voor nieuwe club

21:40
3
Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

Van Brussel naar Madrid...met de fiets: de inspirerende uitdaging van een Union-supporter

21:00
Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

Charleroi en KAA Gent imponeren, de eerste voor Daan Heymans: hier is ons elftal van het weekend

20:40
Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

Defour messcherp voor Anderlecht-bestuur: "Dat hadden ze nooit mogen doen"

20:20
4
Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne maken kans op prestigieuze verkiezing

20:00
1
Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal

19:40
2
Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

Zouden ze al spijt hebben? Ex-verdediger van Anderlecht staat voor debuut bij nationale ploeg

19:20
Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

Mazzu weet waar het schoentje wringt bij OHL: "Dan gaan die kansen er wel in"

19:15
Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

Voormalige Standard-speler is hard voor de Rouches: "De supporters verdienen beter"

19:00
3
Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

Een noodgedwongen primeur voor Garcia: Hoe zal de selectie van de Rode Duivels eruitzien met zoveel afwezigen?

18:40
2

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Speeldag 11
Seraing Seraing 1-1 Lierse SK Lierse SK
Francs Borains Francs Borains 2-0 KAA Gent KAA Gent
Club Brugge NXT Club Brugge NXT 1-1 Olympic Charleroi Olympic Charleroi
Eupen Eupen 2-1 Jong Genk Jong Genk
Luik FC Luik FC 4-3 RWDM Brussels RWDM Brussels
SK Beveren SK Beveren 2-1 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
RSCA Futures RSCA Futures 1-2 KSC Lokeren KSC Lokeren
Lommel SK Lommel SK 1-2 K Beerschot VA K Beerschot VA

Nieuwste reacties

Bork Bork over 📷 Bekijk: de nieuwe uitshirts van de Rode Duivels zijn uitgelekt André Coenen André Coenen over Séverine Parlakou komt nog eens terug op incident met Peter Morren: "Geschokt, maar..." FCBalto FCBalto over Club Brugge boekt voor het elfde seizoen op rij winst, eigen vermogen nadert duizelingwekkende mijlpaal ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Radja Nainggolan haalt keihard uit naar Roberto Martinez FCBalto FCBalto over Wanneer dan wel? Besnik Hasi selecteert jonge middenvelder zelfs niet voor bekerclash met VK Ninove JaKu JaKu over Kevin De Bruyne hakt zware knoop door na zware hamstringblessure Super KVCW Super KVCW over Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen TatstOn TatstOn over Marc Wilmots ging volledig door het lint volgens scheidsrechter D'Hondt: "Iedereen gaat boeten" TatstOn TatstOn over Peter Vandenbempt merkt iets op bij Union SG en Club Brugge: "Volgens een voetbalwet blijft dat niet duren" Erwin Wille Erwin Wille over 'Deze opvallende claususe staat in het contract van Thorgan Hazard bij Anderlecht' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved