Lionel Messi verrast plots met opvallende uitspraak over WK 2026

Lionel Messi twijfelt openlijk over zijn deelname aan het WK 2026. De Argentijn wil alleen meedoen als hij topfit en nog echt belangrijk kan zijn voor zijn ploeg.

Het Wereldkampioenschap wordt volgende zomer gespeeld in Noord-Amerika. Argentinië zal zijn titel proberen te verdedigen, maar kan daarvoor dus mogelijk niet rekenen op Lionel Messi.

De aanvaller van Inter Miami zaait namelijk nog wat onzekerheid over zijn deelname. "Om eerlijk te zijn, het zou buitengewoon zijn om deel te nemen aan het WK. Ik zou graag in vorm zijn en een belangrijke rol spelen om mijn team te helpen, als ik erbij ben", vertelde hij volgens HLN bij het Amerikaanse NBC.

Messi is nog niet zeker van zijn WK-deelname

En vooral dat laatste, "als ik erbij ben", zal zijn fans niet geruststellen. "Tijdens de voorbereiding met Miami volgend jaar zal ik het dag per dag bekijken en zien of ik 100 procent kan zijn, of ik nuttig ben voor de groep. Daarna zal ik een beslissing nemen."

Het zou des te meer opvallend zijn om geen Messi op het WK te hebben omdat hij bij Inter Miami speelt. In de Verenigde Staten, het land met de meeste gaststeden, is hij al razend populair.

"Natuurlijk heb ik er veel zin in, want het is een WK. Wij hebben het laatste WK gewonnen. Het zou fantastisch zijn de titel op het veld te verdedigen, want het is voor mij altijd een droom om voor de nationale ploeg te spelen, zeker in een officiële competitie", besluit de Argentijn.