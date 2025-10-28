Nieuwe opdoffer voor Nicky Hayen: Club Brugge moet Bjorn Meijer alweer een tijd missen

Club Brugge won op Antwerp, maar de zege werd overschaduwd door een nieuwe blessure van Bjorn Meijer. De Nederlander liep een quadricepsblessure op en is zo'n vijf weken buiten strijd.

Club Brugge won afgelopen weekend met 0-1 op het veld van Antwerp. Een gevleide overwinning, die toch een wat overschaduwd werd door een nieuwe blessure van Bjorn Meijer.

De flankverdediger knalde een afvallende bal op doel, maar moest nadien terug sprinten. In een loopduel stopte de Nederlander plots en greep hij naar zijn rechterdijbeen.

Bjorn Meijer is een vijftal weken out

Meteen werd duidelijk dat hij niet verder kon spelen. Meijer verstopte zijn gezicht in zijn truitje en was zichtbaar geëmotioneerd, voor hij vervangen werd door Hugo Siquet. Op dinsdag kwam Club Brugge met een blessure-update.

"Meijer viel tijdens de wedstrijd tegen Antwerp uit met een blessure aan zijn quadriceps en zal naar verwachting een 5-tal weken aan de kant staan", klinkt het bij blauw-zwart. Een nieuwe domper dus voor Club en Meijer.

In het verleden moest Meijer al 76 wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens blessures. De 22-jarige Nederlander zal nu opnieuw enkele duels moeten toevoegen aan dat lijstje.