Op weg naar een winters vertrek? Ivan Leko heeft een ex-Rode Duivel naar de achtergrond verdrongen

Dante Vanzeir speelde dit seizoen nog maar 134 minuten. Hij lijkt niet meer te passen in de plannen van Ivan Leko bij KAA Gent.

In januari trok KAA Gent de portefeuille open om Dante Vanzeir terug naar de Jupiler Pro League te halen. De 27-jarige aanvaller vertrok bij New York Red Bulls voor bijna 2,5 miljoen euro, met een mooi loon erbij.

Maar dit seizoen komt de voormalige Rode Duivel (opgeroepen door Roberto Martínez in 2021 en ingevallen in een WK-kwalificatiewedstrijd in Wales) helemaal niet voor in de plannen van Ivan Leko.

Dante Vanzeir nu al op weg naar de uitgang bij KAA Gent?

Hij stond slechts één keer aan de aftrap, op de openingsspeeldag. Nadien moest hij zich tevreden stellen met een plek op de bank en mocht hij slechts drie keer invallen: 14 minuten tegen La Louvière, 13 minuten op Anderlecht en 45 minuten tijdens de afgang tegen Zulte.

De terugkeer van Max Dean, die tien maanden geblesseerd was, helpt zijn situatie ook al niet. Vanzeir zakt nog een plek in de hiërarchie en lijkt duidelijk af te stevenen op een vertrek in de wintermercato.

Transfermarkt schat zijn marktwaarde in op drie miljoen euro en hij ligt nog onder contract tot 2028, waardoor hij voor veel geïnteresseerde clubs een dure aanwinst kan zijn. Een huurdeal lijkt dan ook de meest logische oplossing voor alle partijen.