Rik De Mil spreekt klare taal over zijn relatie met Mehdi Bayat na de interesse van Union

Foto: © photonews
Charleroi speelt dinsdagavond een bekerwedstrijd tegen RFC Luik. De overwinning tegen Anderlecht heeft iedereen zichtbaar deugd gedaan.

Achter de woorden en het werk op training blijft winnen het beste medicijn om een ploeg in moeilijkheden weer op gang te trekken. Charleroi vond opnieuw succes door na vier nederlagen op rij eindelijk nog eens te winnen, vrijdag tegen Anderlecht.

De spelers waren uitzinnig, en ook de staf was dolblij. Zo vielen Mehdi Bayat en Rik De Mil elkaar in de armen. Een veelzeggend beeld, als je weet hoe gefrustreerd de trainer was toen Bayat elke onderhandeling met Union Saint-Gilloise meteen de kop indrukte.

Rik De Mil had zich daar heel open over getoond en op de persconferentie gezegd dat hij het jammer vond dat hij niet zelf kon beslissen wat er met die interesse zou gebeuren. Hij benadrukte wel dat de bladzijde omgeslagen was en dat zijn focus volledig bij Charleroi lag.

Een goeie babbel om alles recht te zetten

De overwinning bracht meteen rust in de tent. "Het was belangrijk om de drie punten te pakken na de periode die we achter de rug hebben, zowel qua resultaten als wat er met Union is gebeurd", vertelde hij op de persconferentie volgens Le Soir.

"Ik heb mijn mening gegeven omdat ik altijd eerlijk ben, maar we hebben er onder volwassenen over gesproken en het is afgesloten. We zijn professioneel gebleven en ik wil het beste voor Sporting Charleroi. Mijn hoofd en mijn hart zijn hier in het Mambourg", besluit De Mil, die daarmee uitsluit dat er een barst zou zijn in de relatie met de club.

Charleroi

