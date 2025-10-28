"Tegen dan zal hij wel fit zijn": Kinesist van Romelu Lukaku komt met update

Romelu Lukaku moet zich inhouden in de lappenmand. De Rode Duivel werkt aan zijn comeback en zou tegen januari wel fit moeten zijn.

Romelu Lukaku begint het wachten langs de zijlijn stilaan beu te worden. Net als Kevin De Bruyne kampt hij met een hamstringblessure, opgelopen tijdens de voorbereiding in een oefenmatch tegen Olympiakos.

Het Laatste Nieuws contacteerde Bert Driesen, de kinesist van Big Rom, om meer te weten te komen over zijn revalidatieproces. "Zijn proces loopt goed. We zijn ondertussen op het terrein begonnen, met loopvormen."

Toch wil hij niet te vroeg juichen. "Hij zit op de goeie weg, maar staat nog niet dicht bij een terugkeer. Er moet nog veel fysiek en conditioneel gewerkt worden, pas dan zal hij dicht bij een comeback staan. Maar als het zo doorgaat, zal hij waarschijnlijk binnenkort zijn revalidatie verderzetten in Napoli. Momenteel is hij nog in België."

Lukaku blijft geduldig toewerken naar zijn terugkeer

Napoli nam hem nog niet op in de Europese lijst, wat toch een teken leek te zijn aangezien er in januari ook nog CL-wedstrijden zijn. "Ja, inderdaad. Tegen dan zal hij wel fit zijn. Het is een keuze die de club heeft gemaakt."

"Dat is voor discussie vatbaar natuurlijk, maar iedereen heeft z’n redenen. Ik kan de ploeg ook wel begrijpen, dat ze Romelu niet selecteren als hij (nog) niet fit is. Of ze kunnen er ook van uitgaan dat ze gewoon kunnen rekenen op hun andere spelers, dat kan ook", besluit Driesen.