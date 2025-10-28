Trainer moet zich excuseren na uitspraken over blessure Rode Duivel

Malick Fofana staat voor maanden aan de kant. Liam Rosenior, de trainer van Strasbourg (tegen wie hij zich blesseerde) heeft zich over het geval uitgesproken, nadat hij eerder nogal overhaast reageerde.

Het duurde niet lang om te begrijpen dat de enkel van Malick Fofana dit weekend gemeen was omgeslagen. De speler werd dan ook van het veld gedragen en is een aantal maanden niet beschikbaar.

Ismaël Doukouré, de speler die de tackle maakte die tot de zware blessure van Fofana leidde, werd door de scheidsrechter uitgesloten. Maar in zijn eerste emotionele reacties was de coach van Strasbourg furieus, omdat hij vond dat de rode kaart onterecht was.

Rosenior niet te spreken over de arbitrage

"Nee, het is niet verdiend. Misschien is dat niet uw mening, maar dat is de mijne. De scheidsrechter beoordeelde de blessure, niet de actie. Deze kaart had nooit rood mogen zijn, maar geel", verklaarde hij emotioneel na de nipte nederlaag.

Aan de vooravond van de wedstrijd tegen Auxerre kwam Liam Rosenior terug op zijn uitspraken tijdens de persconferentie. "We maken allemaal fouten, ik reageerde in een opwelling. Ik had het mis over de rode kaart. Mijn excuses. Ik hoop dat Malick Fofana snel herstelt".

Een beduidend elegantere reactie dan na de wedstrijd tegen OL. Zonder de blessure die eruit voortkwam zelfs te noemen, was de intensiteit van de overtreding al erg hoog.

