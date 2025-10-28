Vanhaezebrouck vergelijkt het huidige Anderlecht met kampioenenploeg uit 2017 en trekt harde conclusie

Anderlecht kampt met offensieve inefficiëntie. Hein Vanhaezebrouck analyseert in Het Nieuwsblad de cijfers en prestaties van het huidige team en legt die naast het kampioenenjaar 2017. Zijn oordeel is scherp en cijfermatig onderbouwd.

Offensieve productie onder het gemiddelde

Vanhaezebrouck stelt vast dat de expected goals (xG) nauwelijks zijn veranderd ten opzichte van het seizoen waarin Anderlecht kampioen werd. “Toen bedroeg de xG voor 1,75 en de xG tegen 1,12. Nu is dat 1,65 tegenover 1,16 – minieme verschillen dus”, zegt hij in de krant. Toch is het rendement aanzienlijk gedaald. In 2017 scoorde paars-wit gemiddeld 2,03 keer per wedstrijd en incasseerde het slechts 0,90 doelpunten. Dit seizoen is dat respectievelijk 1,42 en 1,00.

Volgens Vanhaezebrouck was het spel in het kampioenenjaar ook niet spectaculair, maar wel efficiënt. “Er was ook toen geen sprankelend voetbal, maar het trok wel telkens het resultaat over de streep”, stelt hij. De aanwezigheid van een spits als Teodorczyk, die onverwacht veel scoorde, maakte een wezenlijk verschil. Een dergelijk profiel ontbreekt vandaag volledig binnen de kern.

De huidige ploeg creëert volgens hem nog steeds kansen, maar de afwerking blijft ondermaats. “Offensief is dit één van de zwakste seizoenen van de voorbije tien jaar”, klinkt het. Hij wijst daarbij expliciet naar de spelersgroep. Dolberg kon nog enigszins bijdragen, maar zijn impact is helemaal weg door zijn transfer.

Kwaliteit en constantheid

De ex-coach trekt een duidelijke conclusie uit zijn analyse. “Dat dit Anderlecht gewoon te weinig kwaliteit heeft om nog het verschil te maken, zelfs tegen middenmoters of staartploegen”, stelt hij. Het team mist volgens hem het vermogen om wedstrijden gecontroleerd naar zich toe te trekken.

Elke wedstrijd vergt volgens Vanhaezebrouck maximale inzet. “Het is telkens harken en knokken voor elk punt”, zegt hij. De ploeg slaagt er zelden in om een volledige wedstrijd op constant niveau te spelen. Hij verwijst naar recente duels waarin de prestatie per helft sterk varieerde: “Op STVV was het sterk voor rust en zwak erna, in Charleroi net omgekeerd”, besluit Vanhaezebrouck.