Verrassingen in de Croky Cup? Ontdek hier alle doelpuntenmakers van de vandaag gespeelde wedstrijden

Vanavond werden vijf wedstrijden afgewerkt in de Croky Cup. De winnaars stoten door naar de achtste finales. Een overzichtje van alle uitslagen en doelpuntenmakers.

SK Beveren – Standard 1-2

Na 12 minuten zette Rigo de thuisploeg op voorsprong, al ging Epolo niet helemaal vrijuit. Op het half uur bracht Henry de bordjes weer in evenwicht na balverlies van Beveren. Na hands in de zestien zette Ayensa in de 85ste minuut een strafschop om voor 1-2.

Club Luik – Sporting Charleroi 0-1

In de eerste helft werd niet gescoord. Ook de tweede helft leek geen doelpunten op te leveren, tot Khalifi in de 92ste minuut voor de 0-1 zorgde. Het werd geen 0-2 vanop de stip nadat Wilmots een strafschopfout had gemaakt. Pflücke miste de elfmeter.

Dender – Olympique Charleroi 4-2

In de zevende minuut miste Kvet een strafschop voor Dender. Een kwartier later kreeg de thuisploeg het deksel op de neus. Olympic kwam op voorsprong via Corneillie. Meteen na de rust zette Dailly Charleroi vanop de stip op een dubbele voorsprong (0-2).

Nsimba kopte de aansluitingstreffer nog voor het uur tegen de netten (1-2). In de 68ste minuut kreeg Ferrara een tweede keer geel bij de bezoekers. Kadiri zette de bordjes weer gelijk in de slotminuut van de reguliere tijd (2-2).

Verlengingen dus. Acquah scoorde meteen de 3-2 in de verlengingen. Nsimba zette de 4-2 op het scorebord, maar de goal werd afgekeurd voor buitenspel. Maar dat was uitstel van executie. Nauwelijks twee minuten later was het via Kadiri wel 4-2.

Via deze link kun je het wedstrijdverslag van KV Mechelen tegen SK Lierse lezen. Dat van het duel tussen Anderlecht en Ninove kan je hier terugvinden.

Woensdagavond staan zes matchen op het programma, donderdagavond volgen er nog vijf. Het volledige speelschema van deze zestiende finales kun je hier terugvinden.

