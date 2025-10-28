Vincent Kompany voelt wat druk bij Bayern München, maar: "Ik heb dat altijd liever"

Bayern München wil voor het eerst sinds 2020 nog eens de Duitse beker winnen. Vincent Kompany kijkt met vertrouwen uit naar de wedstrijd tegen Köln in de tweede ronde.

Bayern München domineert het Duitse voetbal met grote voorsprong. Der Rekordmeister staat rustig op de eerste plaats in het klassement, won dit seizoen al alle wedstrijden in alle competities én werd vorig seizoen landskampioen.

Maar wat nog ontbreekt is een succesvol bekerverhaal. Het is al van 2020 geleden dat Bayern de DFB-Pokal won, wat toch een lange tijd is voor de club.

Vincent Kompany voelt graag druk

In de tweede ronde speelt de club van Vincent Kompany tegen Köln. In aanloop naar de wedstrijd blikte hij al even vooruit. "Je voelt altijd dat de beker iets bijzonders is", opende hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Ik heb altijd liever als we een beetje druk voelen. Tot nu toe heeft dat nooit een negatief effect gehad op mijn ploeg. Als onze prestatie goed is, hebben we een grote kans om door te stoten naar de volgende ronde", gaat hij verder.

"Het is net daarom dat die druk me niet stoort. Maar of het een verplichting is om door te gaan? Voetbal blijft voetbal, hé. Al leeft binnen onze ploeg uiteraard de wens om de bekerfinale te halen", besluit hij. Köln is nooit een fijne verplaatsing, maar voor Bayern zou het geen of weinig problemen mogen opleveren.