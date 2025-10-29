📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

Na veertien jaar hangt Jari Litmanen zijn profcarrière officieel al heel lang aan de wilgen, maar de 54-jarige Fin besloot zijn voetbalschoenen weer uit de kast te halen. Dit keer niet op het hoogste niveau, maar om samen met zijn zoons te spelen op het vijfde niveau van Estland.

Voor Litmanen ging hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling. “Once in a lifetime", liet de Fin weten via Instagram. “Ik heb de kans gekregen om met mijn twee zoons een officiële wedstrijd te spelen. Dat moet mijn laatste droom als profvoetballer zijn geweest.”

Bij het talententeam van JK Tallinna Kalev, waarvan de hoofdmacht op het hoogste niveau van Estland speelt, kwam Litmanen twee keer in actie. In de eerste wedstrijd mocht hij vier minuten voor tijd invallen, de tweede keer speelde hij een halfuur. Beide duels gingen echter verloren.

Ook oud-ploeggenoot Edwin van der Sar toonde interesse: hij vroeg zich af of Litmanen nog gescoord had, maar dat feestje bleef uit. Toch was de ervaring voor Litmanen vooral emotioneel en bijzonder, omdat hij het spel kon delen met zijn kinderen.

Populaire voornaam

Litmanen, jarenlang een schaduwspits bij Ajax, maakte van 1992 tot 1999 furore in Amsterdam en verkaste daarna naar FC Barcelona. Door blessureleed werd zijn periode in Spanje geen groot succes. Na een kort uitstapje naar Liverpool keerde hij in 2002/03 terug bij Ajax.

Zijn status als icoon staat buiten kijf. Na de Champions League-overwinning van Ajax in 1995 werd zijn voornaam plots populair in Nederland. In Finland kreeg hij zelfs een standbeeld, en hij kwam 137 keer in actie voor het Finse nationale elftal.