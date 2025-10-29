Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

Genk zoekt nog steeds naar zijn beste vorm. Na nieuw puntenverlies tegen La Louvière moet Thorsten Fink snel ritme en vertrouwen in zijn ploeg krijgen, en de bekerwedstrijd tegen RWDM ziet hij als een kans om de juiste flow te vinden.

KRC Genk heeft het niet gemakkelijk dit seizoen. Na de mislukte play-offs van vorig seizoen krijgt Thorsten Fink zijn ploeg maar moeilijk op gang. Afgelopen weekend speelde het thuis 1-1 gelijk tegen La Louvière.

De Limburgers hadden de laatste jaren een stevige thuisreputatie, maar daar is voorlopig weinig van te merken. Ploegen komen niet meer met schrik naar de Cegeka Arena. In de competitie kon Genk ook al 21 wedstrijden de nul niet meer houden.

Genk moet in de flow komen

Maar kwaliteit is er uiteraard genoeg. Fink heeft redenen genoeg om te blijven geloven in zijn elftal. "Winnen is altijd het beste medicijn, zowel uit als thuis. Ook daarom kan je het belang van deze wedstrijd niet onderschatten", zegt hij bij Het Belang van Limburg.

"We moeten in een bepaalde flow komen, stamina ontwikkelen. Verschillende zeges op rij zullen voor zelfvertrouwen zorgen. We hebben nu vijf matchen op rij niet verloren en zetten zeker stappen vooruit in de organisatie", gaat hij verder.





Tegen RWDM krijgt Genk de kans om eens uit te pakken. De Brusselaars slikken ook veel doelpunten en kennen geen al te makkelijk seizoensbegin. "Alles kan en moet nog beter, we moeten ook goals zoals die van zondag op stilstaande fases voorkomen. En onze kansen afmaken. Eén keer die eerste ballen binnenvliegen, wordt scoren makkelijker", besluit Fink.