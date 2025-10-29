De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik"

De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Tien jaar geleden werd Ismaël Saibari bij Anderlecht weggestuurd. Te lui, te zwaar, geen discipline, dat waren de labels die de toen 14-jarige middenvelder meekreeg. Intussen is de 24-jarige speler van PSV na drie goals tegen Feyenoord de meest besproken voetballer van Nederland.

Saibari blikt met een mengeling van trots en realisme terug op zijn tijd in Neerpede. “Ik speelde bij Beerschot maar dat ging failliet en ik koos voor Anderlecht. Daar heb ik twee jaar gespeeld tot ze een dag voor de start van de competitie zeiden dat ik mocht vertrekken. Ze vonden me te dik", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Daarna werd hij opgepikt door KV Mechelen en later door Genk, omdat de trainers van de eerste ploeg bij Genk hem niet zagen zitten, vertrok hij weer. 

De Belgisch-Marokkaanse speler ziet zijn carrière nu volledig anders verlopen. Bij PSV scoorde hij de afgelopen zeven wedstrijden acht keer, inclusief goals in de Champions League tegen Leverkusen en Napoli. Het hoogtepunt kwam zondag toen hij Feyenoord met drie treffers versloeg in een 3-2-zege.

Disciplinaire problemen

Over zijn discipline en punctualiteit is hij eerlijk: ook nu gaat het nog wel eens mis. Bij het Champions League-duel tegen Leverkusen kwam hij 15 seconden te laat het veld op, omdat hij zijn sokken had moeten repareren. Vorig seizoen miste hij daardoor een wedstrijd tegen Arsenal.

Zijn verhaal bij Anderlecht en Genk blijft desondanks scherp in zijn geheugen. “Als er toen al een Jong Genk had bestaan, dan was ik wellicht gebleven", zegt Saibari over zijn periode bij de Limburgers. 

Voor de RSC Anderlecht-fans zal het ongetwijfeld een bitterzoete herinnering zijn: de speler die ze als tiener wegstuurden, schittert nu op het hoogste niveau en lijkt klaar voor een Europese doorbraak.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
PSV
Ismael Saibari

Meer nieuws

Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

15:00
Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen Reactie

Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen

14:00
Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

12:40
4
Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

12:00
Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove Reactie

Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove

11:15
2
Gerucht van over de plas: Club Brugge-trainer Nicky Hayen in beeld bij topclub

Gerucht van over de plas: Club Brugge-trainer Nicky Hayen in beeld bij topclub

13:30
5
Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

13:15
Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

13:00
Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

12:20
Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

10:00
1
Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

11:40
Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

10:45
Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

11:20
3
📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

11:00
Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

10:10
Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

09:45
🎥 Dit zal u geen twee keer zien: voorzitter viert na bekermatch mee met publiek van tegenstander

🎥 Dit zal u geen twee keer zien: voorzitter viert na bekermatch mee met publiek van tegenstander

07:40
"Ik zou hem willen zijn": Vincent Kompany krijgt ongelooflijk grote complimenten van Bundesliga-coach

"Ik zou hem willen zijn": Vincent Kompany krijgt ongelooflijk grote complimenten van Bundesliga-coach

10:30
Domper voor Standard na bekerwinst: sleutelspeler geblesseerd

Domper voor Standard na bekerwinst: sleutelspeler geblesseerd

09:31
Coach van SK Beveren is resoluut na strafschop die hen de kop kost tegen Standard

Coach van SK Beveren is resoluut na strafschop die hen de kop kost tegen Standard

09:15
🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup

🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup

09:00
12
"Daar ga ik spelers niet mee confronteren": Thorsten Fink moet er niet van weten

"Daar ga ik spelers niet mee confronteren": Thorsten Fink moet er niet van weten

07:00
Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal" Reactie

Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal"

08:30
6
🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..." Reactie

🎥 Bij Ninove begrijpen ze scheidsrechters niet na farçe met truitjes: "Zelfs op ons niveau..."

06:20
4
Eerste zege voor Hayk Milkon en Dender: "Dat hebben we vandaag getoond"

Eerste zege voor Hayk Milkon en Dender: "Dat hebben we vandaag getoond"

08:45
Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

08:40
7
Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

Ondanks bekeruitschakeling is doelman van Lierse positief: "Dit geeft me vertrouwen"

08:25
2
Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans" Reactie

Besnik Hasi nog meer onder druk na flauwe vertoning Anderlecht: "Ik begrijp de fans"

23:26
4
Napoli-coach Conte woest na kritiek op De Bruyne: "Misschien moeten we allemaal wat meer zwijgen"

Napoli-coach Conte woest na kritiek op De Bruyne: "Misschien moeten we allemaal wat meer zwijgen"

08:20
Zeno Debast komt zelf plots met meer nieuws over zijn blessure

Zeno Debast komt zelf plots met meer nieuws over zijn blessure

08:00
Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

Anderlecht wint met 2-0 van Ninove en bekert door, maar... veel 'om over te stoefen' hadden ze niet

22:39
Eerste basisplaats van Noa Lang (ex-Club Brugge) bij Napoli eindigt in drama

Eerste basisplaats van Noa Lang (ex-Club Brugge) bij Napoli eindigt in drama

07:20
Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder" Reactie

Matchwinnaar KVM haalt gram ... tegen Lierse-fans: "Maakt me geen reet uit dat ze schelden over mijn moeder"

23:35
🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

🎥 Hasi uitgefloten en sfeer van Europese dagen... is dit wel een bekermatch tegen Ninove?

21:20
9
OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

OFFICIEEL STVV verrast met meerjarig contract tot 2029 aan speler

06:40
Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

06:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 10
Heerenveen Heerenveen 3-3 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 FC Groningen FC Groningen
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 1-0 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 3-0 Heracles Heracles
Zwolle Zwolle 2-2 NEC NEC
FC Twente FC Twente 2-3 Ajax Ajax
Feyenoord Feyenoord 2-3 PSV PSV
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4-1 Utrecht Utrecht
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2-0 Excelsior Excelsior

Nieuwste reacties

Robin Kadivnik Robin Kadivnik over 🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup Sv1978 Sv1978 over Zulte Waregem verrast iedereen met 14 op 18: "Vandenbroeck maakt alleen maar juiste keuzes" mijnheer primus mijnheer primus over Standard geeft stevige waarschuwing aan eigen fans: "Er zijn beelden van echte incidenten" Birger J. Birger J. over Gerucht van over de plas: Club Brugge-trainer Nicky Hayen in beeld bij topclub André Coenen André Coenen over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" VerbovenRudy VerbovenRudy over Niet alleen druk op Stef Wils: Goots ziet grote mentale belasting bij één iemand van Antwerp Vince Vince over Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent JaKu JaKu over Ex-coach Cercle maakt veel indruk in buitenland: "Hadden ze die maar gepakt bij Anderlecht" filip.dhose filip.dhose over Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove Colfan13-3530-155-13 Colfan13-3530-155-13 over Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved