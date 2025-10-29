De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik"

Tien jaar geleden werd Ismaël Saibari bij Anderlecht weggestuurd. Te lui, te zwaar, geen discipline, dat waren de labels die de toen 14-jarige middenvelder meekreeg. Intussen is de 24-jarige speler van PSV na drie goals tegen Feyenoord de meest besproken voetballer van Nederland.

Saibari blikt met een mengeling van trots en realisme terug op zijn tijd in Neerpede. “Ik speelde bij Beerschot maar dat ging failliet en ik koos voor Anderlecht. Daar heb ik twee jaar gespeeld tot ze een dag voor de start van de competitie zeiden dat ik mocht vertrekken. Ze vonden me te dik", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

Daarna werd hij opgepikt door KV Mechelen en later door Genk, omdat de trainers van de eerste ploeg bij Genk hem niet zagen zitten, vertrok hij weer.

De Belgisch-Marokkaanse speler ziet zijn carrière nu volledig anders verlopen. Bij PSV scoorde hij de afgelopen zeven wedstrijden acht keer, inclusief goals in de Champions League tegen Leverkusen en Napoli. Het hoogtepunt kwam zondag toen hij Feyenoord met drie treffers versloeg in een 3-2-zege.

Disciplinaire problemen

Over zijn discipline en punctualiteit is hij eerlijk: ook nu gaat het nog wel eens mis. Bij het Champions League-duel tegen Leverkusen kwam hij 15 seconden te laat het veld op, omdat hij zijn sokken had moeten repareren. Vorig seizoen miste hij daardoor een wedstrijd tegen Arsenal.

Zijn verhaal bij Anderlecht en Genk blijft desondanks scherp in zijn geheugen. “Als er toen al een Jong Genk had bestaan, dan was ik wellicht gebleven", zegt Saibari over zijn periode bij de Limburgers.

Voor de RSC Anderlecht-fans zal het ongetwijfeld een bitterzoete herinnering zijn: de speler die ze als tiener wegstuurden, schittert nu op het hoogste niveau en lijkt klaar voor een Europese doorbraak.