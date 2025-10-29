Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Zulte Waregem staat voor een belangrijke week in de Beker van België en de Jupiler Pro League, maar het is ook een week waarin ze niet per se heel veel te verliezen hebben. Dat is nu eenmaal zo als Union op bezoek komt.

"Het was geen goede wedstrijd van ons tegen Cercle Brugge. We waren niet scherp genoeg aan de bal en dus moeten we blij zijn met een punt", gaf Anton Tanghe achteraf toe in zijn analyse in de catacomben van Jan Breydel.

Mooie reeks: nu Union SG

"We hebben te weinig getoond. Maar we zijn nu wel zes matchen ongeslagen en dat geeft ons zeker een boost", aldus de centrale verdediger.

"Die reeks willen we doortrekken, ook al is het volgende week een moeilijke uitdaging tegen Union", was Tanghe nog zeer duidelijk over wat er allemaal gaat komen. Maar eerst is er dus de wedstrijd in Limburg tegen Belisia Bilzen.

In de Beker van België is het wél van moeten

Het waren al stevige weken voor Zulte Waregem en dus mag er verwacht worden dat coach Vandenbroeck wel wat zal gaan roteren.





"Het is zaak om zo snel mogelijk die wedstrijd in een goede baan te proberen leiden", aldus ook Thomas Claes na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Laat ons maar snel scoren en de wedstrijd te proberen winnen."