Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher Zulte Waregem
| Reageer
Even minder nadenken? Zulte Waregem staat voor een interessante week
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Zulte Waregem staat voor een belangrijke week in de Beker van België en de Jupiler Pro League, maar het is ook een week waarin ze niet per se heel veel te verliezen hebben. Dat is nu eenmaal zo als Union op bezoek komt.

"Het was geen goede wedstrijd van ons tegen Cercle Brugge. We waren niet scherp genoeg aan de bal en dus moeten we blij zijn met een punt", gaf Anton Tanghe achteraf toe in zijn analyse in de catacomben van Jan Breydel.

Mooie reeks: nu Union SG

"We hebben te weinig getoond. Maar we zijn nu wel zes matchen ongeslagen en dat geeft ons zeker een boost", aldus de centrale verdediger.

"Die reeks willen we doortrekken, ook al is het volgende week een moeilijke uitdaging tegen Union", was Tanghe nog zeer duidelijk over wat er allemaal gaat komen. Maar eerst is er dus de wedstrijd in Limburg tegen Belisia Bilzen.

In de Beker van België is het wél van moeten

Het waren al stevige weken voor Zulte Waregem en dus mag er verwacht worden dat coach Vandenbroeck wel wat zal gaan roteren. 

"Het is zaak om zo snel mogelijk die wedstrijd in een goede baan te proberen leiden", aldus ook Thomas Claes na de wedstrijd tegen Cercle Brugge. "Laat ons maar snel scoren en de wedstrijd te proberen winnen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Zulte Waregem
Union SG

Meer nieuws

LIVE: Genk en RWDM houden elkaar in evenwicht in de eerste helft Live

LIVE: Genk en RWDM houden elkaar in evenwicht in de eerste helft

21:18
Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

Nicky Hayen legt keuze voor 'B-elftal' in Beker van België uit

21:20
"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

"Dat is waar onze relatie een beetje stuk ging": voormalig speler van Besnik Hasi openhartig

21:00
Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

Nicky Hayen wordt gevolgd in het buitenland... is zijn vervanger al gevonden bij Club Brugge?

20:40
Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

Concreter dan Standard? Anderlecht en Club Brugge azen op Premier League-doelman

20:00
Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

Sportief directeur komt met stevige uitspraak die Vincent Kompany moet plezieren

20:20
'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League'

19:50
3
Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

Filip Joos laat er eind oktober weinig twijfel over bestaan: "Ze worden kampioen"

19:20
1
Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

Voormalige wereldster wordt na beschuldiging van seksueel misbruik... priester: "Disciple of Jesus Christ"

19:00
Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

Zulte Waregem-middenvelder maakt zich op voor speciale wedstrijd: "Zou mooi zijn als ik mag spelen"

09:45
KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

18:00
2
Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

Achter het masker van zeer bekende rapper schuilt... een voormalig jeugdspeler van Anderlecht en Standard

18:40
Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

Besnik Hasi erg kritisch voor Luis Vázquez: "Elke makkelijke bal wordt moeilijk voor hem"

17:40
1
📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

📷 Héél straf! Voormalig Ajax- en wereldicoon haal op 54-jarige leeftijd schoenen boven om droom te vervullen

18:20
Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

Is de beker de laatste strohalm voor Antwerp-trainer Stef Wils? "Het gaat niet over mij"

16:30
3
Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

Ook in de beker: ex-Rode Duivel razend nadat rode kaart niet geven werd: "Maar één beslissing mogelijk"

17:20
Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

Grote VAR-hervorming op komst! En ook 'pure speeltijd' werd besproken

15:30
6
Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

Rechter tikt UEFA hard op de vingers: Real Madrid ruikt miljoenen na Super League-zaak

17:00
4
Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

Eden Hazard ontvangt een héél bijzondere onderscheiding en reageert ook meteen

15:45
Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

Dit zijn de refs voor komend weekend: Lambrechts voor Waalse schok, Bourdeaud'hui voor Anderlecht-KVM

15:00
3
Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen Reactie

Verdienstelijk Lierse maakt, met onder andere één ex-KV'er, het bilan op van zure nederlaag bij Mechelen

14:00
1
De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik"

De meest besproken speler van Nederland: "Bij Anderlecht vonden ze me te dik"

14:30
3
Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet

Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet

13:30
13
Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

Dikke pech voor KV Mechelen na bekermatch: sterkhouder enkele weken out

13:15
1
Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

Vadis Odjidja moet zich niet aan applaus verwachten bij Club Brugge: "Hij noemde me een klootzak"

13:00
Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

Vadis Odjidja zegt waarom Zulte Waregem hem deze zomer niet moest hebben

08:40
8
Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent

12:40
5
Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

Kylian Hazard spreekt klare taal na verlies tegen Charleroi

12:20
Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

Coach Thorsten Fink zegt hoe Racing Genk uit de put kan klimmen

12:00
Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove Reactie

Mario Stroeykens doet toch wel opmerkelijke uitspraken na magere bekerwinst tegen VK Ninove

11:15
4
Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

Nog meer kopzorgen voor Euvrard: krijgt jong talent van Standard eindelijk zijn kans?

11:40
1
Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

Slecht nieuws voor Beerschot: Aanvaller is hoogst onzeker voor bekerclash met Westerlo

10:10
Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

Kevin De Bruyne is geopereerd in België: dit heeft topkinesist Lieven Maesschalk te zeggen

11:20
3
Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

Rik De Mil is tevreden na kwalificatie, maar ziet ook duidelijke werkpunten bij Charleroi

10:45
📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

📷 'Juventus heeft nieuwe coach beet': eentje met een grote Napoli-tattoo...

11:00
Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

Maakt RWDM kans tegen Racing Genk? Coach Frédéric Frans is duidelijk

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 1-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 2-0 STVV STVV

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over Verliest Club Brugge zijn trainer? Interesse in Nicky Hayen is concreet Nelvafrel Nelvafrel over Antwerp - Eupen: 3-0 Nelvafrel Nelvafrel over Club Brugge - Eendracht Aalst: 3-0 Nelvafrel Nelvafrel over Belisia Bilzen - Zulte Waregem: 0-3 Vital Verheyen Vital Verheyen over Scheidsrechtersrapport onthult wat er gebeurde na Standard-Antwerp tussen Wilmots en ref: "Is dit normaal?" Elke Cools Elke Cools over Hoe het shirt-debacle in Anderlecht-Ninove werd opgelost door... een voetbalmama en de perschef van Gent Swakke25 Swakke25 over 'Internazionale wil opnieuw shoppen in Jupiler Pro League' We Are The Racingboys We Are The Racingboys over KRC Genk - RWDM Brussels: 0-0 Dog3 Dog3 over Vanderbiest op scherp: "Als Club met 0-1 wint is het op maturiteit, wij zijn zogezegd niet goed aan de bal" Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Terecht of niet? Discutabele rode kaart kost CPL-club de stunt van het jaar in de Croky Cup Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved