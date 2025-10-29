Gerucht van over de plas: Club Brugge-trainer Nicky Hayen in beeld bij topclub

Volgens Sky Sports - toch wel betrouwbaar - kijkt Celtic deze week rond naar mogelijke opvolgers voor Brendan Rodgers, met namen als Ange Postecoglou, Kieran McKenna en Craig Bellamy in beeld. Ook Nicky Hayen, de huidige coach van Club Brugge, zou op het verlanglijstje staan van de Schotse topclub.

Hayen heeft zich de afgelopen seizoenen internationaal laten opmerken. Vorig seizoen hield zijn Club Brugge Celtic nog op een 1-1-gelijkspel in de vernieuwde groepsfase van de Champions League. Bovendien legde hij in augustus Rangers over twee wedstrijden volledig over de knie met een 9-1-overwinning in de play-offronde van dezelfde Europese competitie.

Volgens Sky Sports tonen de leiding van Celtic interesse in de 45-jarige Belg. Zijn naam zou serieus besproken worden bij de Hoops, vooral gezien zijn recente Europese prestaties en tactische flexibiliteit.

Toch lijkt een overstap op korte termijn weinig waarschijnlijk. Club Brugge staat momenteel op een sterke tweede plaats in de Belgische Pro League, slechts drie punten achter koploper Union Saint-Gilloise na twaalf speeldagen. In het midden van het seizoen Club verlaten lijkt niet de stijl van Hayen.

Onmiddellijk vertrek Hayen lijkt uitgesloten

De Belgische competitie kent bovendien een druk programma met Europese wedstrijden, waardoor een vertrek middenin de campagne zowel voor Club Brugge als voor Hayen risicovol zou zijn. Sportief gezien heeft de coach nog volop ambities om dit seizoen mee te strijden voor de titel en Europese successen.





Voor Celtic blijft Hayen dus vooral een interessante naam voor de langere termijn. Mocht Rodgers definitief vertrekken, dan zou de Schotse topclub mogelijk in de zomer opnieuw contact opnemen, maar een onmiddellijke overgang lijkt voor de Belgische trainer voorlopig uitgesloten.