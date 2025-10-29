KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"

KVK Ninove en zijn voorzitter veroverden Belgische voetbalharten: "Anderlecht-fans scandeerden Ninove!"
Foto: © photonews

KVK Ninove heeft dinsdag niet alleen gevoetbald, maar ook België veroverd met zijn charme en kleurrijke voorzitter Gunther Van der Perren. De amateurclub uit de Wortelstad speelde een dappere bekerwedstrijd in een uitverkocht Lotto Park.

De fans van Anderlecht gaven hen uiteindelijk zelfs een staande ovatie. Voorzitter Van der Perren beleefde de avond van zijn leven, al begon die met een pittig incident. De speciale fluogroene bekertruitjes van Ninove werden door de scheidsrechter afgekeurd omdat ze te veel leken op het fluogeel van de refs.

“Professioneel kan je dat toch niet noemen?”, mopperde Van der Perren. “Ik weigerde te spelen met het derde truitje van Anderlecht, want niet Ninove maar de refs zaten fout.” Uiteindelijk redde de U19-ploeg de avond met hun oude shirts van vorig seizoen.

Na de match was Van der Perren zichtbaar trots. Met een paars-groene sjaal om de hals trok hij naar de Anderlecht-spionkop om het publiek te groeten.

Speciale sjaals die Anderlecht niet wou verkopen

“We hadden speciale sjaals laten maken in onze kleuren en die van Anderlecht”, vertelde hij. “Anderlecht wilde ze niet verkopen, maar in Ninove waren ze meteen uitverkocht. Dat de fans van paars-wit ‘Ninove! Ninove!’ scandeerden, was een kippenvelmoment.”

Sportief liet Ninove zich ook niet onbetuigd. Doelman Mads Kikkenborg moest Anderlecht met enkele knappe reddingen behoeden voor onheil en coach Van der Perren was trots op de mentaliteit van zijn team. “We toonden dat Ninove kwaliteit heeft”, zei hij. “We boden goed weerwerk tegen een topploeg.”

