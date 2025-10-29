Na maanden blessureleed eindelijk dé terugkeer bij Gent: "Nog nooit meegemaakt"

Max Dean is eindelijk terug bij KAA Gent. De aanvaller van de Buffalo's is na maanden blessureleed stilaan aan het terugkomen naar zijn beste vorm. Zijn eerste minuten bij de A-kern zijn alvast gemaakt tegen Standard.

Max Dean was zelf heel blij met zijn minuten en ook met de fans. “Ze juichten al toen ik opwarmde en ze hebben me in elke stap van het verhaal bijgestaan. Het hele stadion gaf me applaus en scandeerde mijn naam toen ik mocht invallen."

Max Dean is helemaal terug bij KAA Gent

"Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De supporters lijken me te hebben gemist, maar ik heb hen zeker evenveel gemist de voorbije maanden", aldus een zeer eerlijke Dean in zijn analyse na de 4-0 tegen Standard.

Ivan Leko is ook erg blij voor zijn poulain, die hij zijn eerste wedstrijd kun gunnen sinds hij er zelf coach is: "Dean is heel ver van zijn niveau nog, maar ik hou enorm van hem."

Ivan Leko vol lof voor Max Dean

"Dit was het moment om hem kansen te geven, ook gezien de stand in de wedstrijd. Hij heeft honger, persoonlijkheid, goalinstinct."





"Het was het juiste moment om hem minuten te geven. Het is heel goed en leuk voor hem dat hij zijn minuten krijgt. Tegen november of december kan hij een nieuwe stap zetten."