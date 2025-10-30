Cercle-coach Onur Cinel kijkt uit naar derby tegen Kortrijk en verwacht een kraker

Een derby in de Croky Cup: Cercle Brugge ontvangt KV Kortrijk. Een wedstrijd waar Cercle-coach Onur Cinel alvast veel zin in heeft.

Bij Cercle Brugge blikken ze vooruit op hun wedstrijd tegen KV Kortrijk op donderdag. Een West-Vlaamse derby in de Croky Cup, en het zal een beladen partij worden op Jan Breydel.

Tweede derby in vijf dagen

"Met de komst van KV Kortrijk speelt Cercle Brugge een tweede West-Vlaamse derby in vijf dagen tijd. Meteen een mooie, maar stevige loting voor de Vereniging," staat onder meer te lezen op de website van Cercle, waar de club vooruitblikt op de wedstrijd tegen Kortrijk. Cercle speelde zondag gelijk tegen Zulte Waregem.

"Ik kijk er echt naar uit"

In die vooruitblik sprak Cercle-coach Onur Cinel enthousiast over de komst van Kortrijk: "De beker is altijd speciaal. Ik kijk er echt naar uit. Het feit dat we meteen een derby spelen, is mooi meegenomen. Dat maakt het nog leuker om thuis te kunnen spelen."

KV Kortrijk in goede vorm

Toch blijft de 40-jarige Duitser terecht op zijn hoede. "Ze verloren nog maar één keer in de competitie, en dat was tegen de leider SK Beveren. Vorig seizoen konden we ook geen enkele keer winnen van KV Kortrijk, dus het wordt een lastige wedstrijd," sprak Cinel op een persconferentie.





Warleson tussen de palen

Cinel wist ook al mee te geven dat Warleson zeker in doel zal staan. Ooit één van de sterkhouders bij Cercle, maar nu steeds meer op de achtergrond. "Dat was al voor de competitiestart besproken. Pai [Warleson, red.] heeft het ook goed gedaan tijdens de blessure van Maxime [Delanghe, red.]. Daar is de keuze dus duidelijk," vertelde Cinel over de keuze voor Warleson.