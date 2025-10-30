Dit heeft Vincent Janssen van Antwerp te zeggen na deugddoende zege in Beker van België

Royal Antwerp FC heeft het dit seizoen nog niet onder de markt gehad in de competitie. En dus kwam de Beker van België net op tijd om even een en ander te vergeten. Dat zou ook lukken tegen KAS Eupen.

Vincent Janssen speelde tegen KAS Eupen een belangrijke rol voor Royal Antwerp FC. Hij scoorde al vrij snel twee doelpunten, waardoor The Great Old eindelijk eens op rozen zat.

Goede eerste helft van Antwerp

"Zeker de eerste helft was zeer goed van ons. De manier waarop we drukzetten en kansen creëerden, was goed voor het vertrouwen", opende Janssen zijn reactie bij Sporza.

"We waren dominant aan de bal én dominant wanneer we ze vastzetten, en dat is hoe we willen spelen. Zo zie je toch dat we kwaliteit hebben."

Vertrouwen ondanks mindere tweede helft

"De tweede helft was niet goed. We wilden nochtans doorzetten voor het publiek en voor onszelf. We moeten daar ook kritisch in durven zijn, want in de rust hebben we daar nog de nadruk op gelegd. Maar goed, het belangrijkste is dat we ons kwalificeren en dat we vertrouwen hebben kunnen tanken."

"Nu negen op negen? Ik wil er geen cijfers op plakken, maar het is wel duidelijk dat we nu punten moeten beginnen te pakken. We hebben elke week gesprekken over wat we beter moeten doen, maar hopelijk kunnen we onszelf nu ook eens belonen."