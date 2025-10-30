Drievoudige domper voor Standard na zege in Beker van België

Standard is erin geslaagd de valstrik van SK Beveren te vermijden deze dinsdagavond in de 1/16e finale van de Beker van België. Maar deze wedstrijd laat enkele sporen na: drie spelers raakten geblesseerd!

Eerst is er Nayel Mehssatou. De Belgisch-Chileense middenvelder verliet het veld met een blessure in de 26e minuut van de wedstrijd. Hij raakte geblesseerd aan zijn linkerknie bij een actie die op het eerste gezicht onschuldig leek, maar moest gewisseld worden.

Verschillende geblesseerden bij Standard

Maar hij is niet de enige speler die een knieblessure heeft opgelopen. Thomas Henry heeft ook last van zijn knie, maar dan de rechter. De blessure leek op het eerste gezicht niet ernstig. Hij had dinsdagavond een ijspak op zijn knie.

Marlon Fossey moest ook vervangen worden. De Amerikaan heeft een blessure aan zijn hamstrings, zoals Vincent Euvrard bevestigde na de wedstrijd.

Vrijdag al terug?

Dat de drie spelers al terug zijn voor de Waalse kraker aanstaande vrijdag is heel onwaarschijnlijk. De afwezigheid van de rechtsback is bijna een zekerheid. Wat betreft de andere twee Rouches is het moeilijk te zeggen. Er zal gewacht moeten worden op meer informatie. Stel dat de Luikenaars het moeten stellen zonder hun drie spelers: dat zou een ware klap zijn.

Het is al aanstaande vrijdag dat Stamnummer 16 de Zebra's ontvangt. De 10e in de Pro League (Charleroi) zal het opnemen tegen de 11e (Standard). Aan Carolo-zijde is het vertrouwen herwonnen na vier opeenvolgende nederlagen. De Zebra's wonnen van Anderlecht (1-0) in de competitie en tegen RFC Liège (0-1) in de 1/16e finales van de Beker van België. Standard heeft wat vertrouwen herwonnen door met 1-2 te winnen van SK Beveren na hun zware 4-0 nederlaag tegen AA Gent.