Met Genk - Anderlecht als topaffiche: dit is de loting voor de achtste finales van de Beker van België

De zestiende finales van de Beker van België werden donderdagavond neergelegd en meteen daarna werd al meteen geloot voor de achtste finales, die begin december worden gespeeld. De clash tussen Genk en Anderlecht is de topaffiche.

KVC Westerlo is de enige ploeg uit de Jupiler Pro League die er niet bij is in de achtste finales die begin december worden gespeeld. Zij werden uitgeschakeld door Beerschot.

Alle andere eersteklassers waren er wél bij en dus was het afwachten welke topploegen eventueel al tegen elkaar zouden moeten gaan spelen.

The draw results are in! Happy with the fixtures? 🏆🤔 #CrokyCup pic.twitter.com/pQDA3uDIWn — Pro League (@ProLeagueBE) October 30, 2025

KRC Genk tegen RSC Anderlecht werd de topaffiche. Union heeft het meer getroffen met een thuiswedstrijd tegen Zulte Waregem, terwijl Club Brugge naar OH Leuven moet voor de achtste finales.





Pittige achtste finales in Croky Cup

De overige affiches van de 1/8e finales: Antwerp neemt het op tegen STVV, Cercle Brugge speelt tegen KAA Gent, Charleroi tegen KV Mechelen en Dender tegen Standard.

Beerschot heeft als enige tweedeklasser een thuiswedstrijd tegen La Louvière gekregen en mag dus dromen van een mogelijke nieuwe stunt. De matchen worden normaliter op 2, 3 en 4 december gespeeld - het precieze speelschema zal nog volgen.