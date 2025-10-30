Vanavond krijgt hij de kans van zijn leven: Ajax, Serie A en Ligue 1 klopten al op de deur

Tijdens het bekerduel tegen Knokke krijgt Matt Lendfers zijn eerste officiële speelminuten in het eerste elftal van STVV. De jonge doelman schuift dit seizoen een plaats op in de hiërarchie en mag zich nu bewijzen onder wedstrijdomstandigheden.

Stap vooruit na jaren voorbereiding

Lendfers was vorig seizoen nog derde doelman, achter Kokubo en Coppens. In de voorbereiding liet hij zich opmerken, waardoor hij dit seizoen de rol van tweede keeper op zich neemt. De wedstrijd in Knokke wordt zijn eerste echte test, zo bevestigde trainer Wouter Vrancken. Oud-coach Bernd Hollerbach sprak jaren geleden al lovend over zijn potentieel.

Keeperstrainer Daniel Cuypers begeleidde Lendfers bij de jeugd. “Al van toen hij voor het eerst op training verscheen bij de U15, was één ding meteen duidelijk.” Volgens Cuypers is de doelman razend ambitieus en vastberaden, met een opvallende drang om zichzelf dagelijks te verbeteren, klinkt het in Het Belang van Limburg. Hij noemt hem ook heel kritisch voor zichzelf, misschien soms zelfs een beetje té.

Interesse uit het buitenland, maar focus op Stayen

Lendfers speelde tot nu toe uitsluitend bij STVV Youth. Een tijdelijke overstap naar Nederland werd overwogen, maar uiteindelijk bleef hij in Limburg. Bij de nationale jeugdselecties doorliep hij alle reeksen en debuteerde op zijn achttiende bij de beloften. Clubs als Ajax en Juventus toonden al vroeg interesse. “Dat heeft het hoofd van Matt nooit op hol gebracht.”

Ook deze zomer meldden zich ploegen uit de Serie A en Ligue 1. Toch blijft Lendfers voorlopig bij STVV. Zijn makelaar Gunter Thiebaut stelt duidelijk dat de keeper heel down to earth is. Volgens hem is de doelman enorm ambitieus en staat te trappelen om zijn kans te grijpen.





Het krediet van Kokubo is door wisselvallige prestaties afgenomen. Als Lendfers een sterke indruk nalaat in Knokke, kan hij zich opwerpen als alternatief. Zijn contract loopt nog tot eind volgend seizoen. STVV zal bij verdere doorbraak snel moeten schakelen om een transfervrije exit te vermijden.