'Nu al opnieuw geëvalueerd: Speler van RSC Anderlecht heeft geen toekomst meer in Lotto Park'

Ondanks een contract tot medio 2028 lijkt doelman Mads Kikkenborg niet langer in de plannen van RSC Anderlecht voor te komen. Volgens Het Laatste Nieuws werd zijn profiel recent opnieuw geëvalueerd en als onvoldoende bevonden.

Technisch profiel blijft onder de norm

De Deense doelman werd bij zijn komst omschreven als een betrouwbare lijnkeeper. Die inschatting is volgens de krant niet gewijzigd. Wel blijft het tekort aan voetballende kwaliteiten een struikelblok. Zijn voetballende vaardigheden liggen ver onder het niveau dat van een Anderlecht-doelman wordt verwacht, stelt Het Laatste Nieuws.

Kikkenborg werd al eerder beoordeeld door de technische staf. Die analyse leidde niet tot een structurele rol in de A-kern. De club lijkt geen intentie te hebben om hem op termijn in te passen. De huidige evaluatie bevestigt dat standpunt.

Contract loopt door, perspectief ontbreekt

Hoewel zijn verbintenis nog loopt tot 2028, is er geen indicatie dat Anderlecht hem sportief zal inzetten, behalve in een bekermatch tegen een lager geklasseerde ploeg zoals Ninove deze week. De club beschikt momenteel over meerdere keepers met een hoger profiel en betere passing onder druk. Kikkenborg komt nauwelijks aan speelminuten toe.

Volgens Het Laatste Nieuws is er intern consensus over zijn beperkte toekomstperspectief. Hij is al beoordeeld en als onvoldoende bevonden, klinkt het. De club zou op zoek zijn naar alternatieven voor de positie van derde doelman.

Een vertrek op korte termijn is niet uitgesloten, al ligt er nog geen concreet voorstel op tafel. Kikkenborg blijft voorlopig onder contract, maar zijn rol binnen de selectie is minimaal.